Dia do Empreendedor: Veja os 10 erros mais comuns de quem tem um pequeno negócio

Na esteira do Dia do Empreendedor, comemorado no sábado, 5, o Estadão ouviu especialistas de Sebrae-SP, Contabilizei e 300 Consultoria para entender quais são os 10 erros mais comuns na hora de se empreender no Brasil.

PUBLICIDADE A data para comemoração foi selecionada por conta da lei de número 9.841, de 5 de outubro de 1999, que é considerada o pontapé para o chamado estatuto da micro e pequena empresa. Já houve mais atualizações por meio de leis complementares, como as de números 123, de 2006, e 127, de 2007, mas a data comemorativa se mantém para o dia 5 de outubro. Todos os consultados pela reportagem disseram que um dos principais erros - senão o principal - é a falta de planejamento. E aqui se engloba tudo: desde planejamento financeiro, para entender o que vai precisar investir e quais serão os principais custos da operação, até qual vai ser a quantia necessária para capital de giro, por exemplo.

Falta de planejamento é um dos principais erros de quem tem um pequeno negócio. Foto: Khaligo - stock.adobe.com

“Se tem R$ 100 mil, não vai investir tudo. No primeiro mês, dificilmente vai ter vendas para cobrir custos. Tem o tempo de maturação até atingir o ponto de equilíbrio. E isso inclui tudo: aluguel, pró-labore, funcionários etc.”, explica a consultora de negócios do Sebrae-SP Leidiane Lima.

Além disso, questões ligadas a perfis e comportamento também são muito presentes na hora de se considerar o que não se deve fazer ao tocar empreendimentos - sejam próprios, do zero, ou franquias de marcas mais estabelecidas.

“Se alguém for se basear apenas na razão, sem nenhuma emoção, não entra para o empreendedorismo. Porque os riscos sempre vão existir. Em contrapartida, não se deve tomar decisões utilizando-se apenas a emoção, porque isso vai levar a caminhos não muito eficientes. Tem que saber dosar”, afirma o vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton.

Outro destaque é a formalização na hora de se empreender, na opinião do vice-presidente executivo de operações da Contabilizei, Guilherme Soares.

Há custos para isso, mas são mais baixos do que já foram um dia, especialmente na abertura de um CNPJ, e são consideravelmente baratos quando colocados em perspectiva, ainda mais quando se olha para os benefícios que a formalização traz.

“Pode começar como MEI, por exemplo, que é mais barato, e depois ir para a categoria do Simples Nacional. E vai aumentando o regime tributário a partir do faturamento. Não vale começar informal.”

Veja a seguir os equívocos que mais comumente aparecem na hora do empreendedorismo - especialmente, para quem está no início da trajetória.