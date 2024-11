Opinião | Com afroturismo e projeto com o BNDES, Diaspora.Black espera faturar R$ 6 milhões até 2025

Com o intuito de fortalecer as instituições de memória no território da Pequena África – região central do Rio de Janeiro, local do sítio arqueológico Cais do Valongo, Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco e principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil –, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou, em agosto de 2024, um contrato de financiamento de R$ 10 milhões com uma coalizão de organizações negras. O consórcio que recebeu o aporte é formado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), PretaHub e Diaspora.Black. O objetivo do banco é que o investimento total do projeto Viva Pequena África chegue a R$ 20 milhões por meio de recursos captados via doadores.

O papel da Diaspora.Black no fortalecimento de soluções afrocentradas não é de hoje. Essa plataforma inovadora conecta pessoas e empresas a experiências e soluções afrocentradas desde 2016, quando foi fundada por Carlos Humberto Silva Filho, Antônio Pita e André Ribeiro. Com foco no afroturismo, diversidade e inclusão, o negócio atua em duas frentes: B2C (business to consumer) – oferecendo vivências culturais, hospedagens e roteiros turísticos que valorizam o patrimônio afro-brasileiro –, e B2B (business to business), fornecendo agenciamento de viagens, organização de eventos corporativos e treinamentos especializados em Diversidade e Inclusão (D&I).

Carlos Humberto Silva Filho, cofundador da Diaspora.Black. Foto: Divulgação/Marco Torelli

Em conversa com Carlos Humberto, ele contou que para consumidores, a Diaspora.Black proporciona experiências autênticas que vão de visitas guiadas a quilombos e terreiros até roteiros históricos – como o passeio pela Pequena África, no Rio de Janeiro. “Nossas hospedagens são selecionadas cuidadosamente, promovendo o desenvolvimento econômico das comunidades negras. O portfólio B2B inclui serviços completos para empresas, como logística de viagens, produção executiva de eventos e a venda de treinamentos voltados para a implementação de políticas de diversidade e inclusão. Por meio desses treinamentos, ajudamos organizações a desenvolver culturas empresariais mais inclusivas e a enfrentar os desafios do ambiente corporativo atual”, aponta.

Com sede em São Paulo, o negócio fundado no Rio de Janeiro já impactou diretamente – com suas ações em afroturismo – 40 mil pessoas; as vivências que conectam os turistas às raízes afrodescendentes compreendem 18 países e 145 cidades brasileiras. Com um público majoritariamente feminino (60%) com idades entre 25 e 45 anos, a maioria dos clientes possui ensino superior (85%) e vem das regiões Sudeste (50%) e Nordeste (30%) do Brasil. Cerca de 70% dos turistas viajam em grupo, com interesse em explorar a cultura afro-brasileira e fortalecer suas conexões com suas raízes ancestrais. Com efeito na inclusão produtiva, a empresa possui parceria com 500 empreendedores locais com uma atuação que impacta diretamente no desenvolvimento sustentável das comunidades.

