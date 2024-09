As mudanças climáticas podem empurrar até 132 milhões de pessoas para a pobreza extrema até 2030, além dos 700 milhões que já vivem nessa condição. De acordo com a estimativa do Banco Mundial, perda de meios de subsistência, aumento dos preços dos alimentos, desastres naturais e perda de renda são alguns dos cenários que podem potencializar esse desastre humanitário, gerando grandes deslocamentos de populações vulneráveis – os refugiados do clima.

Diante desse panorama, o Fundo Acumen tem investido em negócios de impacto ambiental focados em resiliência climática – mais especificamente em energia, agricultura e força de trabalho – com estratégia de investimento projetada para quebrar o ciclo da pobreza e criar um futuro mais sustentável. A proposta é transformar a vulnerabilidade em oportunidade para pessoas que vivem na intersecção entre pobreza e mudança do clima.

A S4S Technology disponibiliza secadores de condução movidos a energia solar e equipamentos de processamento de alimentos. Foto: Fundo Acumen

As soluções de energia limpa investidas, por exemplo, já beneficiaram 306,5 milhões de pessoas; 55 milhões de toneladas de emissão de CO2 foram evitadas; e 43,5 milhões de pessoas tiveram suas vidas melhoradas graças a soluções de agricultura resiliente ao clima. Com suporte financeiro, o fundo espera criar um futuro energético mais limpo, construir resiliência comunitária e proteger o planeta. Um dos negócios investidos é a S4S Technologies. Fundada na Índia, em 2013, por seis amigos universitários – Nidhi Pant, Vaibhav Tidke, Swapnil Kokte, Ganesh Bhere, Shital Somani, Tushar Gaware e Ashwin Pawade –, a empresa atua para reduzir o desperdício de alimentos, combater a pobreza rural e enfrentar a desigualdade de gênero, ajudando pequenas agricultoras a conservar e a vender seus excedentes de produção. O negócio de impacto ambiental disponibiliza secadores de condução movidos à energia solar e equipamentos de processamento de alimentos. Com um custo mais acessível, agricultoras de comunidades rurais indianas têm oportunidade de armazenar suas colheitas no próprio local, sem depender de armazenamento refrigerado ou de outros métodos caros de preservação industrial. Além disso, a solução apoia as empreendedoras rurais na utilização dos alimentos preservados como ingredientes para produzir produtos de valor agregado – ketchup, por exemplo. A S4S cria, ainda, um mercado, conectando compradores potenciais desses produtos e devolvendo a maior parte dos lucros às agricultoras.

Segundo Nidhi Pant, cofundadora da S4S Technologies, desperdício de alimentos, pobreza rural e desigualdade de gênero são desafios profundamente interligados para o povo da Índia. “A nossa solução combina tecnologia de ponta com o suporte prático e o treinamento necessários para garantir que as agricultoras possam prosperar e melhorar os meios de subsistência para si e suas famílias”, aponta.

Desde a fundação, o negócio de impacto já beneficiou cerca de 300 mil pequenas agricultoras, que registraram aumentos entre 10% a 15% em seus lucros. Em paralelo, 2 mil empreendedoras com as quais elas fazem parceria viram suas rendas dobrarem ou até triplicarem. Até 2025, a S4S quer estender o alcance para 3 milhões de pequenas agricultoras e 30 mil empreendedoras. Os empreendedores estimam que até 2026, terão reduzido o desperdício de alimentos em 1,2 milhão de toneladas e removido o equivalente a 10 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera.