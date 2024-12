Opinião | Visão do Bem amplia impacto positivo por meio de parcerias com organizações e empresas

Os dados apontam que a diminuição do aprendizado não afeta apenas as famílias de maneira individual; antes, tem um enorme efeito cumulativo nas economias dos países – o que mostra a dimensão profunda do problema e sua estreita correlação com a perpetuação do ciclo da pobreza. Essa pesquisa foi o tema de uma conversa com Ana Santos, CEO e fundadora do negócio de impacto Visão do Bem, que em parceria com o Instituto Phi tem desenvolvido o projeto Foco no Futuro. A iniciativa surgiu, justamente, para democratizar o acesso à saúde ocular de crianças e adolescentes em idade escolar.

O objetivo, segundo Ana, é que a visão deficiente não seja um obstáculo para o aprendizado e desenvolvimento dos alunos e, por isso, o projeto se concentra em alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio, especialmente em comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro. Na prática, no âmbito do Foco no Futuro, o negócio conduz mutirões de exame de acuidade visual em escolas públicas e organizações não governamentais; atua na conscientização sobre a importância da saúde ocular; realiza exames oftalmológicos; e promove a doação de óculos com lentes corretivas para os que necessitam.