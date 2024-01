Os irmãos Rafael, 39 anos, e Rodrigo Gianesini, 34 anos, aguardaram uma década para ter a cidadania italiana reconhecida, fato que causou desconforto, mas abriu as portas para uma ideia de negócio.

Entre acúmulos de documentos e idas aos consulados, eles decidiram apostar na tecnologia como facilitadora do processo de quem tem direito à dupla cidadania.

Eles criaram a startup Cidadania4u com a promessa de eliminar burocracias, oferecer transparência ao cliente – que consegue acompanhar em tempo real o andamento do processo –, além de acelerar o processo de reconhecimento de cidadanias como portuguesa, italiana e espanhola.

Os irmãos Rodrigo e Rafael Gianesini são os idealizadores da startup Cidadania4u Foto: Augusto Felix

Ideia surgiu da dificuldade em ter cidadania

Rafael conta que a plataforma foi idealizada em um Subway com os amigos em Brasília. Inconformado com a demora do próprio processo de cidadania dupla, ele olhou para os pontos fracos da situação e desenhou soluções em uma folha.

“Não tinha transparência, eu senti muita ansiedade de saber se meu processo estava dando certo ou não”, relembra Rafael. Por isso, ele se propôs a projetar algo diferente: uma plataforma em que as pessoas pudessem monitorar o andamento do processo e que contasse com especialistas da área.

Ambos os irmãos já tinham afinidade com a área da tecnologia. Rafael é programador com foco em desenvolvimento de sistemas bancários. Rodrigo tem experiência na área de infraestrutura da tecnologia. Habilidades que foram essenciais, mas não suficientes, para criar a Cidadania4u.

“Tínhamos muito conhecimento de tecnologia e pouco de empreendedorismo. Não sabíamos nem anunciar vagas e contratar pessoas”, conta Rafael sobre os desafios do início da empreitada.

A empresa começou com 13 colaboradores e atualmente conta com uma equipe de 450 profissionais Foto: Augusto Felix

Feedback dos primeiros clientes ajudou a moldar o negócio

O investimento inicial para criar a empresa foi de R$ 400 mil. Na época, os irmãos moravam com a mãe e reinvestiam o valor que recebiam na própria empresa.

A primeira versão da plataforma, com aplicativo para Android e iOS, foi lançada em 2019, um ano depois da idealização do projeto. “Cobramos um valor quase a preço de custo, bem barato, para que os clientes nos passassem um feedback sobre o nosso processo”, conta Rafael.

Com apenas três meses de funcionamento, a empresa cresceu. De 13 colaboradores, expandiu-se para 60 e aumentou o escritório em Brasília.

Em 2020, abriram escritórios em São Paulo e Minas Gerais, o que levou a um prejuízo temporário durante o período de lockdown. Foi somente em 2021 que a Cidadania4u atingiu o ponto de equilíbrio e faturou R$ 21 milhões.

Diferenciais do processo

De acordo com Rafael, uma métrica importante da empresa é que até hoje todos os processos protocolados pela Cidadania4u foram reconhecidos.

Apesar de não conseguir passar um prazo fixo, visto que cada processo é individual e é feito por via judicial italiana, ele afirma que o prazo médio para o reconhecimento é de 2 anos.

“Temos um recorde de uma cidadania que saiu em seis meses, sem a pessoa precisar sair de casa”, conta.

O valor médio para a cidadania a portuguesa ou espanhola, pode variar entre R$ 5.000 e R$ 9.000, a depender do nível de parentesco entre o requerente e o ancestral. Por exemplo, pode mudar o valor caso o cliente seja filho ou neto.

Já para italiana a média de investimento para um requerente varia de R$ 11 mil a R$ 50 mil, dependendo do processo, documentações e retificações, se necessário. Porém, grupos familiares têm um benefício de ingressar no mesmo processo e ratear alguns custos e taxas. De acordo com Rafael, quanto mais interessados entrarem no mesmo processo, mais barato fica por pessoa.

Reputação na internet

No site Reclame Aqui, a empresa conta com 63 reclamações, todas respondidas, sendo sete delas de um mês atrás. Destas reclamações, seis foram marcadas como resolvidas. A reclamação sem solução foi de uma pessoa interessada em contratar os serviços, mas que desistiu no processo do atendimento por ter uma experiência que definiu como “atrapalhada”.

Ainda nas reclamações do site, consumidores se queixam sobre “muito investimento, pouco retorno”, dificuldades e falhas na comunicação com a empresa. Um deles questionou o atraso de sete meses de um processo iniciado em novembro de 2022. Ele afirma ter entrado em contato com o suporte da empresa mais de cinco vezes antes de fazer a reclamação no site. Cinco dias depois de expor a reclamação, ele alega que o problema foi resolvido.

Expansão da empresa

Atualmente a cidadania4u tem escritório também em Joinville, 450 colaboradores no total e teve faturamento de R$ 56 milhões em 2022.

Rafael conta que a empresa está estudando a possibilidade de expandir os serviços para cidadãos de países da América Latina que falam espanhol e que buscam a dupla cidadania europeia.