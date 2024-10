Anne Galante, 39 anos, e Ana Galante, 40 anos, são as irmãs por trás de dois empreendimentos que uniram tradição e moda: a Señorita Galante e a Escola de Artes Manuais (EAM). Juntas, elas criaram o que é conhecido como o “Netflix da costura”, uma plataforma online voltada para o ensino de crochê e tricô.

A criação da “Netflix da costura”

Elas dizem que já tiveram milhares de alunas não só do Brasil, mas de vários países, ensinando as técnicas manuais do crochê e como as alunas podem empreender. O curso custa R$ 1.547 por ano e inclui aulas sobre marketing, precificação, gestão de ateliê, entre outros temas. A jornada empreendedora das irmãs começou há 16 anos, com a criação da Señorita Galante, em São Paulo. A marca é especializada em peças de tricô e crochê. "Eu comecei a fazer crochê como um hobby e, em pouco tempo, percebi que estava ganhando mais vendendo minhas peças do que com meu emprego formal", conta Anne, que trabalhava na área de moda.

Com o sucesso da Señorita Galante, que oferece desde peças de moda até itens de decoração, as irmãs decidiram expandir seus negócios e criar a Escola de Artes Manuais, um projeto que nasceu há 6 anos visando ensinar crochê, tricô e outras técnicas de artes manuais.

Da ideia ao negócio online

“Com uma agulha e um fio, podemos criar qualquer coisa, como se fosse uma impressora 3D. Tanto na moda quanto na decoração, as possibilidades são infinitas”, afirma Anne, que sempre gostou de inovar no uso das técnicas artesanais.

A escola começou com a ideia de ser um grande ateliê físico, onde várias pessoas poderiam criar juntas, mas com o tempo, elas adaptaram o conceito para o formato online.

“Transformamos a escola em uma plataforma digital para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, pudesse aprender no seu ritmo. Hoje, mais de 25 mil alunas de 19 países já passaram pelos nossos cursos”, diz Ana.

Elas não divulgam o faturamento das empresas.

Ana e Anne Galante são sócias na Señorita Galante e na Escola de Artes Manuais. Foto: Divulgação/Señorita Galante e da Escola de Artes Manuais

Uma enciclopédia virtual de crochê e tricô

A Escola de Artes Manuais funciona como uma enciclopédia virtual de crochê e tricô, acessível por meio de uma assinatura anual no Portal EAM.

A plataforma oferece mais de 75 projetos, com aulas que vão do nível básico ao avançado, permitindo que as alunas aprendam a desenvolver peças do zero ou aprimorem suas habilidades.

“O nosso objetivo é fazer com que as pessoas não apenas sigam receitas prontas, mas aprendam a criar suas próprias peças e desenvolver sua criatividade”, explica Anne.

As aulas incluem vídeos passo a passo, apostilas, gráficos para download e a possibilidade de obter certificados. O valor da assinatura anual é de R$ 1.547, e há a opção de parcelamento mensal.

“Temos alunas de todas as idades, de 11 a 94 anos, e nossa comunidade é muito engajada. Elas trocam experiências e se apoiam mutuamente”, diz Ana.

Além das aulas pagas, as irmãs também disponibilizam conteúdos gratuitos no YouTube, onde Anne compartilha dicas, desafios e entrevistas com outros profissionais do setor.

A moda personalizada da Señorita Galante, com roupas e decoração

A Señorita Galante, por sua vez, é um ateliê especializado no desenvolvimento de peças de crochê e tricô, tanto para moda quanto para decoração.

As peças da marca são 100% artesanais, feitas sob medida e com materiais exclusivos, como o fio náutico, utilizado na nova coleção de artigos para áreas externas.

Em alta Pme Como esta empresa de café fechou mais de 50 franquias e ainda assim aumentou o faturamento? O financiamento de soluções para a segurança hídrica “Acreditamos no slow fashion, uma moda consciente, que valoriza o trabalho manual e o tempo dedicado a cada peça. Não fazemos nada em série, tudo é pensado e criado com muito cuidado”, afirma Anne. Os produtos da Señorita Galante vão desde almofadas, que custam cerca de R$ 288, até peças mais elaboradas, como uma daybed de casal (pufe de tricô), que pode chegar a R$ 13.368. O ateliê também faz parcerias com arquitetos e designers, desenvolvendo projetos especiais para decoração de interiores. “Trabalhamos muito com o conceito de exclusividade. Nossos clientes sabem que estão levando para casa uma peça única, feita a mão, com história e propósito”, diz Ana. Transformando vidas por meio do artesanato As irmãs Galante destacam o impacto positivo que seu trabalho tem gerado entre as alunas. “Nosso maior orgulho é ver o quanto conseguimos transformar a vida das nossas alunas. Temos histórias de mulheres que lidaram com depressão, ansiedade, e encontraram no crochê uma forma de superar essas dificuldades. Também há aquelas que, a partir do que aprenderam, abriram seus próprios ateliês e descobriram uma oportunidade de empreender”, relata Anne. Além das aulas de crochê e tricô, a escola oferece um curso de empreendedorismo, voltado para ajudar as alunas a transformar o aprendizado em um negócio viável. “Não queremos apenas ensinar a técnica, mas também capacitá-las a usar esse conhecimento para construir um futuro melhor para elas”, explica Ana.

Avaliação de clientes

A Escola de Artes Manuais e a Señorita Galante possuem uma média de 4,8 de 5 estrelas no Google, com diversos comentários elogiando a qualidade dos cursos e o atendimento.

Na escola, as alunas destacam principalmente a didática acessível e o suporte durante as aulas. Já na Señorita Galante, os elogios se concentram na qualidade e no cuidado com os materiais das peças de decoração.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor, ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, não há registro sobre as empresas.

Especialista dá dicas para o mercado de artesanato

Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, compartilha dicas para quem deseja iniciar um negócio de artesanato.

Segundo ele, “o ponto de partida para qualquer negócio de artesanato é a definição do produto. Qual é a sua especialidade? Qual tipo de artesanato mais te encanta?”.

Identificar o público-alvo é a próxima etapa. “Quem são as pessoas que se interessam pelo seu produto? Quais são seus gostos, necessidades e hábitos de consumo?”.

Com essas informações em mãos, é hora de elaborar um plano de negócios detalhando objetivos, estratégias, orçamento e projeções de vendas.

Newton também destaca a importância de registrar o negócio, escolhendo a forma jurídica mais adequada e cumprindo as obrigações legais. “Por fim, o investimento em qualidade é essencial para conquistar e fidelizar clientes.”

Quando se trata de definir um nicho de mercado dentro do setor de artesanato, o especialista afirma que “encontrar o seu nicho é fundamental para se destacar”.

Para isso, ele recomenda analisar a concorrência: “O que já existe no mercado? Quais são as lacunas que você pode preencher?”

É importante também explorar suas paixões, combinando suas habilidades com as tendências do mercado para criar produtos únicos.

“Segmentar o público em grupos menores com características e necessidades específicas também é uma estratégia eficaz.” Além disso, ele enfatiza a importância de uma identidade visual forte e completa para construir uma marca sólida.

Em relação às estratégias de marketing para divulgar um negócio de artesanato online, Newton ressalta que “as redes sociais são as grandes aliadas dos artesãos”.

Plataformas como Instagram, Facebook e Pinterest permitem que você compartilhe fotos de alta qualidade de seus produtos e se conecte diretamente com seus clientes.

Uma loja virtual é outro canal importante para vendas online, e um blog pode ser uma ferramenta poderosa para compartilhar conhecimento e atrair novos clientes.

“O e-mail marketing é uma forma eficiente de manter contato com sua lista de clientes e enviar novidades e promoções.” Parcerias com influenciadores digitais também podem contribuir para as vendas, assim como a participação em feiras e eventos, que são ótimas oportunidades para divulgar os produtos.

A sazonalidade nas vendas de produtos artesanais é um desafio, mas Newton sugere algumas estratégia. “Para contornar esse problema, é importante criar produtos para diferentes momentos. Adapte seus produtos às diversas épocas do ano e datas comemorativas.”

Produtos personalizados e criação de kits e combos são ótimas opções para atender às necessidades específicas dos clientes.

“Oferecer promoções e descontos em períodos de baixa demanda também é uma estratégia eficaz. Investir em marketing mesmo em épocas mais calmas é fundamental para manter a visibilidade da sua marca.”

Por fim, quando se trata de otimização da produção artesanal sem comprometer a qualidade, Newton recomenda que “é importante organizar o espaço de trabalho, investir em ferramentas e técnicas que agilizem o processo, planejar a produção, delegar tarefas quando possível e priorizar os pedidos.”

Sobre a busca por fornecedores confiáveis de matéria-prima de qualidade, Newton diz que “a escolha dos fornecedores é fundamental para garantir a qualidade de seus produtos e a competitividade de seu negócio”.

Para encontrá-los, ele recomenda pesquisar online, participar de feiras e eventos do setor, solicitar amostras e negociar preços.