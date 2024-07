De um lado, estão empresas que querem começar ou ampliar suas vendas on-line. De outro, figuram os marketplaces, como Mercado Livre, Amazon e Magalu. Fundada em 2015, a Petina faturou R$ 30 milhões em 2023 e conta com 106 funcionários. Para 2024, a expectativa gira em torno de R$ 45 milhões de faturamento, um salto de 50%.

No portfólio de clientes já atendidos, estão marcas conhecidas como Nike, Guess, Lupo, Puket, Chilli Beans, Melissa, Reserva, Usaflex, M.Officer, Trek Bikes e Universal Music, ao lado de pequenas e médias empresas que puderam iniciar ou ampliar suas vendas via marketplaces. No total, são mais de 600 clientes ativos.