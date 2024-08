No primeiro estágio em uma fábrica automotiva, Lucas Rana, 32, ficou frustrado ao perceber que a faculdade não ensinava habilidades demandadas pelo mercado. Ele aproveitou a lacuna para lançar a edtech Escola DNC, hoje focada em empregabilidade, com a qual faturou R$ 36 milhões em 2023.

Formado em engenharia de produção, Rana promoveu em setembro de 2012 um treinamento de AutoCAD, um software de projetos e desenhos. O curso foi anunciado em um grupo no Facebook e oferecido para os próprios colegas durante a sua graduação. O empreendedor se demitiu em 2013 da fábrica para investir na DNC. A edtech passou a oferecer treinamentos técnicos avulsos de AutoCAD, Excel e projetos ágeis em 14 cidades universitárias de São Paulo.

Lucas Rana, fundador da DNC Foto: Divulgação

Com o tempo, as aulas avulsas tornaram-se cursos com duração entre três e nove meses, direcionados à preparação de profissionais que querem fazer transição de carreira. A Escola DNC oferece cursos com aulas e assuntos específicos para a vaga desejada pelo profissional, como gerente de projetos, cientista ou analista de dados e gestor de tráfego de marketing. Há formações dentro das áreas de dados, marketing, produto, projetos e tecnologia. Quer saber mais sobre a escola e a trajetória de Rana? Acesse a reportagem completa neste link.