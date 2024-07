Está pensando em investir no setor de energia solar? Quanto custa e qual a renda possível?

PUBLICIDADE Uma opção do mercado é a rede de franquias EcoPower, que teve início em uma estrutura familiar na cidade de Barretos (SP), em 2013. Os fundadores, Anderson Oliveira, 37, e sua esposa Náchila Oliveira, 36, apostaram no segmento de energia solar e na instalação de painéis fotovoltaicos. No início, enfrentaram dificuldades, incluindo calotes, mas perseveraram. Em 2023 o faturamento do grupo chegou a R$ 484 milhões.

Hoje a empresa possui mais de 350 franquias, atua em 26 estados e no Distrito Federal e tem mais de 50 mil instalações feitas em residências, indústrias, empresas e áreas rurais.

“O kit fotovoltaico para residência é o mais vendido, com o item mais simples, de 200kw, custando em torno de R$ 4.200 e proporcionando uma economia de cerca de R$ 120 a R$ 130 na conta de energia”, explica Anderson Oliveira.

Anderson e Náchila Oliveira, os sócios fundadores da franquia de energia solar EcoPower. Foto: Divulgação/EcoPower

Veja os dados da franquia da EcoPower

Investimento inicial estimado (modelo loja): R$ 111 mil

Faturamento médio mensal: R$ 300 mil

Lucro médio mensal: 18 %

Prazo de retorno: 12 meses

Prazo de contrato: 2 anos

Royalties/mês: zero

Número de unidades em operação: 350 franquias

A empresa lançou um modelo que chama de franquia Power Go. Na prática, a pessoa interessada paga R$ 5.000 de taxa de franquia e fica responsável por fazer vendas do produto em home office.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar), o mercado de energia solar brasileiro movimentou aproximadamente R$ 202 bilhões em investimentos na geração distribuída nos últimos anos, sendo responsável por 18,2% da matriz energética do país.

A EcoPower diz que pretende investir cerca de R$ 1 milhão nos próximos meses e prevê a abertura de mais de 100 franquias em 2024.

Avaliação de clientes

A EcoPower recebeu uma classificação média de 4,9 de 5 estrelas no Google, com mais de 2 mil avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade do atendimento, dos produtos e da economia após instalá-lo.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No Reclame Aqui, a empresa possui uma média de 8,4 de 10. Foram registradas 269 reclamações, sendo a maioria relacionada à necessidade de troca de peças dos painéis solares.

Quando questionado sobre as reclamações, Anderson afirmou que, embora algumas peças precisem ser substituídas ocasionalmente, é fundamental que os clientes também realizem as manutenções necessárias para evitar a necessidade de trocas frequentes.

Desafios e oportunidades da energia solar no Brasil

O mercado de energia solar no Brasil enfrenta diversos desafios. Segundo Carlinho Santos, Gestor de Energia no Sebrae Nacional, a complexa burocracia e as regulamentações podem atrasar a instalação dos sistemas solares.

O custo inicial elevado dos equipamentos e da instalação ainda é uma barreira, embora tenha diminuído nos últimos anos. A falta de incentivos governamentais consistentes e a infraestrutura inadequada em algumas regiões também são obstáculos significativos.

Além disso, a carência de conhecimento técnico e de mão de obra qualificada pode dificultar a expansão do setor, exigindo investimentos em capacitação para atender plenamente às demandas por placas solares.

Em contrapartida, o Brasil possui uma das melhores irradiações solares do mundo, criando um ambiente propício para a geração de energia solar.

A redução dos custos dos equipamentos e a crescente disponibilidade de financiamento tornam o investimento mais acessível a diferentes classes sociais.

A demanda por fontes de energia renovável está em alta, impulsionada pela conscientização ambiental e pela necessidade de mitigar os gases de efeito estufa.

Programas de incentivo e metas de energias renováveis do governo podem alavancar ainda mais o setor, aumentando a demanda e gerando oportunidades para micro e pequenas empresas.

Tendências no mercado de franquias de energia solar

O mercado de franquias de energia solar está se expandindo rapidamente, com a microgeração distribuída ganhando destaque.

Segundo Carlinho Santos, sistemas residenciais e comerciais pequenos que geram sua própria energia estão se tornando mais comuns, impulsionados pela crescente conscientização sobre sustentabilidade e meio ambiente.

O financiamento facilitado está tornando esses sistemas mais acessíveis para um público mais amplo. Com isso, a integração de sistemas solares com baterias e outras fontes de energia renovável está se tornando uma tendência importante, oferecendo soluções híbridas mais eficientes.

Portanto, o Brasil e o mundo estão caminhando em direção a uma matriz energética cada vez mais limpa, dinâmica, interdependente e diversificada.

A automação e o monitoramento em tempo real estão revolucionando a gestão da eficiência energética, permitindo que os usuários acompanhem a performance de seus sistemas e identifiquem problemas precocemente.

Modelos de negócios flexíveis, que oferecem pacotes modulares e personalizados, estão se tornando populares, atendendo a diferentes perfis de clientes. Essas tendências indicam um futuro promissor para os pequenos negócios atuantes no setor e os que queiram atuar.

Vantagens e desvantagens da energia solar

Os sistemas de energia solar residenciais oferecem diversas vantagens, como a redução significativa nas contas de energia elétrica, proporcionando economia a longo prazo.

A energia solar é uma fonte limpa e renovável, contribuindo para a redução das emissões de CO2 e promovendo a sustentabilidade ambiental.

Os sistemas solares aumentam a independência energética dos usuários e oferecendo uma fonte de energia confiável. A instalação de sistemas solares pode valorizar os imóveis.

No entanto, os sistemas de energia solar residenciais também apresentam desvantagens. A geração de energia é intermitente, dependendo das condições climáticas.

A necessidade de espaço suficiente para a instalação dos painéis solares e a manutenção regular para garantir a eficiência do sistema também são considerações importantes.

Componentes como baterias têm vida útil limitada e precisam ser substituídos periodicamente, o que pode aumentar os custos de manutenção a longo prazo.

Melhores práticas para manutenção

Para garantir a eficiência e a longevidade de um sistema de energia solar, é essencial adotar práticas de manutenção regular. A limpeza dos painéis solares é fundamental para evitar a perda de eficiência devido ao acúmulo de sujeira e detritos.

Inspeções visuais periódicas devem ser realizadas para verificar a integridade física dos painéis, cabos e conexões, identificando quaisquer danos ou desgastes que possam comprometer o desempenho do sistema.

O uso de sistemas de monitoramento contínuo permite acompanhar a performance em tempo real e detectar problemas precocemente, facilitando a intervenção rápida.

Inspeções elétricas regulares por profissionais qualificados são necessárias para garantir que todos os componentes do sistema estão funcionando corretamente e em segurança.

Manter a vegetação ao redor dos painéis podada é importante para evitar sombreamento, que pode reduzir a eficiência da geração de energia.