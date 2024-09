Leandro Souza, 42 anos, começou sua jornada empreendedora em circunstâncias bem distintas das que vive hoje. Filho de um porteiro e uma empregada doméstica, Leandro começou a trabalhar aos 13 anos, entregando jornais e revistas para ajudar a família. Hoje ele é o proprietário da rede de franquias Espetto Carioca, que teve início no Rio de Janeiro e conta com 55 unidades espalhadas pelo Brasil, tendo faturado R$ 110 milhões em 2023.

De filho de porteiro a dono de franquias: a história inspiradora de Leandro Souza

PUBLICIDADE “Meu pai era porteiro e minha mãe empregada doméstica. Desde cedo, eu sabia que precisava batalhar para conquistar meus sonhos”, conta Leandro. Aos 19 anos, Leandro se mudou para a Califórnia, onde trabalhou como manobrista e entregador de pizza, chegando a ter três empregos simultaneamente para juntar dinheiro.

“Naquela época, eu era determinado a conseguir o que queria. Trabalhar em três empregos ao mesmo tempo me deu a experiência e a disciplina necessárias para empreender”, lembra.

Um sonho americano e o retorno para empreender no Brasil

Com o dinheiro economizado, Leandro fez um curso de piloto de avião e, após sete anos e meio nos Estados Unidos, voltou ao Brasil com um grande sonho: abrir seu próprio negócio.

Em 2010, fundou o Espetto Carioca, uma rede de bares e restaurantes especializados em espetinhos de churrasco com um toque sofisticado.

Espetto Carioca: proposta é ser mais do que um espetinho

“Queria criar um lugar onde as pessoas pudessem desfrutar de uma refeição de qualidade em um ambiente agradável”, explica.

Publicidade

A primeira unidade foi inaugurada no Rio de Janeiro e, em 2012, a marca entrou para o mercado de franquias. Hoje, o Espetto Carioca conta com 55 unidades espalhadas pelo Brasil e faturou R$ 110 milhões em 2023.

“Ver o crescimento da rede e o sucesso que alcançamos é uma realização enorme. A marca cresceu de um sonho para uma referência nacional”, celebra Leandro.

Plano de expansão inclui unidade nos Estados Unidos

O Espetto Carioca está agora focado na expansão, com planos de abrir 30 franquias até o final do ano e a primeira unidade internacional na Flórida, Estados Unidos.

“Investimos R$ 1,5 milhão para estruturar a internacionalização da marca. A expectativa é que a nova unidade na Flórida ajude a aumentar nosso faturamento para R$ 137 milhões até o final do ano”, revela Leandro.

Leandro Souza entregou jornal no Brasil e pizza nos EUA antes de virar dono da rede de franquias Espetto Carioca. Foto: Divulgação/Espetto Carioca

Veja os dados da franquia da Espetto Carioca

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 257 mil

Faturamento médio mensal:R$ 80 mil

Lucro médio mensal: 12% a 20%

Prazo de retorno: 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 5%

Número de unidades em operação: 55 Além das lojas tradicionais, a marca está explorando um novo formato de franquia com vending machines que oferecem espetinhos congelados e temperados prontos para preparar. O sucesso do Espetto Carioca também levou a marca a participar de eventos importantes como as Olimpíadas de 2016, Rock in Rio e The Town, em São Paulo.

Publicidade

“Participar desses eventos nos ajudou a expandir nossa visibilidade e abrir novas oportunidades de negócios”, afirma o executivo.

Avaliação de clientes

A Espetto Carioca recebeu uma classificação média de 4,5 de 5 estrelas no Google, com mais de 10 mil avaliações até a publicação desta matéria.

Os comentários destacam a qualidade do atendimento, dos produtos e do ambiente diferenciado. Alguns clientes reclamam da demora.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a empresa recebeu 13 reclamações de demora no atendimento. Ao ser questionado, Leandro Souza disse que pode haver atrasos eventuais, mas que a franquia preza pela qualidade do atendimento e produtos.

Especialista dá dicas sobre franquias de carnes

Karen Sitta, analista de competitividade do Sebrae, destaca a importância de conhecer a reputação da marca e seus franqueados ao investir em uma franquia de carnes.

“É crucial garantir a qualidade e a padronização dos produtos, o que exige normas rigorosas e treinamento contínuo.”

Publicidade

Ela também aponta que estratégias de marketing personalizadas, valorizando a origem dos produtos e conhecendo o perfil do público-alvo, são essenciais para atrair clientes.

“Para destacar uma franquia de hambúrgueres, por exemplo, é fundamental focar na qualidade do produto e na experiência do cliente. A transformação em franquia exige um investimento significativo e uma reestruturação do modelo de negócio.”

Além disso, Sitta enfatiza a importância de escolher fornecedores confiáveis. “A qualidade, a origem dos produtos e a confiabilidade dos fornecedores são pontos essenciais. Estabelecer uma relação de longo prazo com fornecedores confiáveis é fundamental para garantir a excelência dos produtos oferecidos.”