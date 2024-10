5 franquias baratas que custam até R$ 5.500 e permitem abrir negócio com pouco dinheiro

Com o crescimento do empreendedorismo no Brasil, especialmente no setor de franquias, muitas pessoas estão buscando opções de baixo investimento para iniciar seus próprios negócios.

As franquias que demandam menos capital inicial e são mais simples de operar, chamadas de microfranquias, atraem a atenção de novos empreendedores, principalmente aqueles que buscam oportunidades de menor risco e rápida recuperação do capital investido. Conforme a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias tem mostrado crescimento contínuo, demonstrando que esse modelo de negócio está cada vez mais em alta.

“Identifique com o que você tem afinidade, porque existe uma chance melhor se você trabalha com o que já conhece e gosta”, afirma Vera Ruthofer, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Ela menciona, por exemplo, que uma pessoa que goste de animais pode abrir um negócio como passeador de cães. Ou alguém que prefira trabalhar com idosos pode apostar em um negócio voltado para os cuidados desse público.

“Quando a gente trabalha com o que gostamos, estamos mais dispostos a fazer um pouco mais de sacrifícios, temos mais habilidade, mais envolvimento. Isso tudo faz com que o negócio dê certo”, diz Ruthofer.

Vendas de painéis solares por telefone e organização de viagens e intercâmbios são algumas das franquias com baixo investimento. Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

Especialistas dizem que o franqueado deve analisar as vantagens que a franqueadora traz, para ver se isso justifica o investimento na marca em vez de empreender por conta própria. Veja aqui mais cuidados antes de investir em uma microfranquia.

A seguir, listamos cinco franquias com investimento inicial de até R$ 5.500, ideais para quem deseja empreender com pouco capital. Esse levantamento traz opções de mercado e não significa nenhuma recomendação por parte da reportagem.

Veja as franquias:

1. MoviBio

Lançada em 2022, a MoviBio é uma franquia especializada na prospecção de clientes para instalação e manutenção de painéis solares em suas residências ou empresas. O franqueado trabalha remotamente na captação de clientes, enquanto a empresa se encarrega da instalação e manutenção.

Investimento inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Lucro médio mensal: R$ 8.000

Prazo de retorno: 2 meses

Prazo de contrato: 60 meses

Royalties/mês: R$ 300

Unidades em operação: 45

2. VendaComChat