10 franquias para trabalhar de casa ou qualquer lugar com baixo investimento

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 50 mil (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Lucro médio mensal: até 50%

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 4 anos

Royalties/mês: 8%

Número de unidades em operação: 58

5. Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes que foca no estilo de vida carioca e cardápio diversificado com mais de mil combinações de pratos. A franquia oferece um modelo de vending machine, que consiste em uma geladeira de autoatendimento com espetinhos prontos para preparo. A gestão de estoque pode ser feita a distância, sendo ideal para condomínios e clubes.

Investimento inicial total estimado: R$ 50 mil no modelo vending machine (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil por máquina

Lucro médio mensal: de 12% a 20%

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: zero

Número de unidades em operação: 55

6. CleanNew

Criada em 2015, a CleanNew é uma rede de franquias de higienização e conservação de estofados. Operando em formato home based, o franqueado realiza os serviços diretamente na casa do cliente, utilizando equipamentos para higienização e impermeabilização de móveis e veículos.

Investimento inicial total estimado: R$ 59.900 (inclusos equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Lucro médio mensal: 30%

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: a partir de R$ 500

Número de unidades em operação: 53 (40 no Brasil e 13 internacionais)

7. Crepe do Rão

O Crepe do Rão faz parte do Grupo Rão e é especializado em crepes com mais de 16 sabores, tanto salgados quanto doces. Com 15 unidades no Rio de Janeiro, a marca oferece um modelo de microfranquia que pode ser gerido remotamente, com baixo investimento e uma operação simplificada.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento estimado: R$ 60 mil

Lucro previsto: 10%

Royalties: 6%

Previsão de retorno: 24 meses

Número de unidades em operação: 15

8. Market4u

A market4u é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, oferecendo conveniência e segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os franqueados são responsáveis pela administração e reposição de mercadorias, podendo gerir a operação remotamente.