As franquias em contêineres podem ser uma opção para quem quer investir em um negócio com loja física, mas economizar com os custos da instalação. As estruturas, geralmente feitas em aço para garantir mais resistência, já saem das fábricas prontas para serem utilizadas, o que ajuda a reduzir os gastos com a montagem e o tempo necessário para começar a operar. Tendência no mercado de franchising, o formato conquistou espaço até no catálogo de grandes redes, como a Cacau Show, por exemplo.

Franquia de contêiner da Cacau Show. Foto: LAILSONSANTOS