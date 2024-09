Quer investir em um negócio com loja física, mas economizar com os custos da instalação? As franquias em contêineres podem ser uma opção. O formato é uma das tendências no mercado de franchising e conquistou espaço até no catálogo de grandes redes, como a Cacau Show.

PUBLICIDADE As estruturas, geralmente feitas em aço para garantir mais resistência, já saem das fábricas prontas para serem utilizadas, o que ajuda a reduzir os gastos com a montagem e o tempo necessário para começar a operar. Humberto Madeira, coordenador da Comissão de Microfranquias e Novos Formatos da Associação Brasileira de Franchising (ABF), aponta que um dos principais diferenciais dos contêineres é a facilidade de instalação em regiões menores e mais afastadas dos grandes centros.

“O Brasil é um país grande, mas feito de cidades pequenas. Algumas localidades não têm estrutura para receber uma loja tradicional, mas têm demanda, que pode ser atendida em espaços compactos”, avalia.

Madeira afirma que o formato permite que a empresa se instale em áreas abertas com alto fluxo de pessoas, como estacionamentos, postos de combustíveis e pavilhões.

Na maior parte das vezes, é necessário pagar para usar os lugares, mas o custo é inferior ao de um ponto físico.

Ele também destaca que a maior parte das opções disponíveis são microfranquias, com investimento inicial de até R$ 135 mil. Dados da ABF mostram que o mercado das franquias de valores mais baixos está em estabilização, mas registrou um crescimento de 82% entre os meses de maio de 2021 e maio de 2024.

“O modelo é micro no capital investido, mas é macro no faturamento. É possível abrir o negócio com o dinheiro da venda de um carro ou da rescisão contratual, mas, se for bem administrado, a arrecadação pode ser semelhante à de um empreendimento tradicional”, diz o consultor.

Modelo é promissor, mas pode não ser adequado para todos os negócios

Apesar dos benefícios, algumas empresas têm dificuldade para se adaptar à estrutura dos contêineres. Madeira explica que o maior desafio está relacionado a produtos que precisam ser conservados em temperaturas baixas, já que, nos espaços abertos, a exposição ao sol é direta, e os refrigeradores podem não ser suficientes.

Por ser uma tendência recente, segundo o especialista, é preciso estar atento a marcas que oferecem o modelo para aproveitar a alta na procura, mas não realizam todos os testes necessários.

Ele afirma que é necessário estudar detalhadamente a Circular de Oferta de Franquia (COF) antes de fechar o negócio.

“O empreendedor não pode escolher o formato ou o setor de atuação baseado no que é mais popular naquele momento, já que alguns estilos são passageiros. É necessário ter identificação com o estabelecimento e com as opções que ele oferece”, avalia.

Dicas para quem quer investir no formato

Para quem quer apostar em uma franquia em contêiner, Madeira afirma que o primeiro passo é listar quais opções combinam com as suas áreas de interesse e se encaixam no seu orçamento.

Ele explica que é importante procurar por franqueados e ex-franqueados para entender os pontos fortes e fracos de cada marca.

“Essa conversa ajuda a identificar algumas variáveis e mostra como a região e o local de instalação influenciam os resultados da empresa”, comenta.

Engana-se quem pensa que por serem negócios testados, esses estabelecimentos exigem menos trabalho por parte do empreendedor.

O especialista recomenda que sejam feitas pesquisas, cursos de capacitação e consultas com profissionais para evitar alguns erros de gestão que são comuns para pessoas inexperientes, mas podem levar ao fechamento precoce. Madeira lembra também que é importante seguir as instruções do franqueador, já que a pessoa responsável por criar a loja é a mais preparada para indicar o que funciona ou não no formato. "A franqueadora tem que fornecer quatro pontos: qual o conceito da marca, como os processos devem ser feitos, os produtos e serviços e um suporte a longo prazo. Se o empreendedor seguir isso, as chances de dar certo são maiores", conclui. Dez opções de franquias em contêiner Confira a seguir dez opções de franquias em contêiner para investir e começar seu próprio negócio: 1) Cacau Show

Franquia de contêiner da Cacau Show. Foto: LAILSONSANTOS

O contêiner é a opção mais barata entre os quatro modelos de franquia da Cacau Show, especializada na produção e venda de chocolates finos, que atua no mercado de franchising desde 2001. O investimento inicial inclui taxas, instalações e estoque.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 61,4 mil

Lucro médio mensal: 15% do faturamento

Prazo de retorno: 12 meses

Prazo de contrato: 30 meses

Royalties/mês: 50% sobre o valor da compra de produtos

Número de unidades em operação: 4.200 (em todos os formatos)

2) Lavô

A Lavô é uma franquia autônoma, que dispensa a necessidade de funcionários. Inaugurada em 2019, a rede tem parcerias com marcas de produtos de limpeza, como Omo, Unilever e Comfort.

Investimento inicial estimado: a partir de R$233 mil

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Lucro médio mensal: 60% do faturamento

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 5% do faturamento

Número de unidades em operação: 1 mil (em todos os formatos)

3) Energy Brasil

Fundada em 2019, a rede atua na comercialização, instalação e manutenção de sistemas de energia fotovoltaica. O franqueado da Energy Brasil tem acesso a treinamentos sobre o mercado e parcerias com marcas como Elgin e BYD.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Lucro médio mensal: 20% do faturamento

Prazo de retorno: 12 meses

Prazo de contrato: Não informado

Royalties/mês: 3,5% do faturamento

Número de unidades em operação: 500 (em todos os formatos)

4) Chilli Beans

O contêiner da marca de óculos Chilli Beans é produzido com plástico reciclado. No mercado de franchising desde 2001, o investimento inicial da franquia inclui móveis, estoque inicial, equipamentos, taxas e capital de giro.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucro médio mensal: 18% do faturamento

Prazo de retorno: 20 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 15%, já incluso no valor da mercadoria

Número de unidades em operação: 800 (em todos os formatos)

5) Tratabem

Formatada para o franchising em 2012, a Tratabem é uma microfranquia da iGui, especializada no segmento de manutenção e serviços para piscinas. O investimento inicial inclui a estrutura da loja, equipamentos, treinamentos e divulgações.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucro médio mensal: 60% do faturamento

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 2 anos

Royalties/mês: R$ 1 mil

Número de unidades em operação: 103 (em todos os formatos)

6) Johnny Rockets

O contêiner da Johnny Rockets foi planejado para delivery e retiradas, o que dispensa a necessidade de uma área para consumo. No Brasil desde 2013, a hamburgueria aposta na temática dos anos 1950 para se destacar.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 211 mil

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil

Lucro médio mensal: 17% do faturamento

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Prazo de contrato: 5 a 10 anos

Royalties/mês: 10% sobre o faturamento (8% + 2% para publicidade)

Número de unidades em operação: 36 (em todos os formatos)

7) Love Gifts

Fundada em 2014 em Campina Grande (PB), a Love Gifts oferece mais de 2.000 opções de presentes e decorações criativas, como copos, almofadas e cadernos.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 119 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucro médio mensal: 23% do faturamento

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês:R$1,5 mil ou 5%, se o faturamento for superior a R$30 mil + 2% para publicidade

Número de unidades em operação: 80 (em todos os formatos)

8) Usaflex

A rede de calçados de conforto atua no franchising desde 2015. Sem lojas próprias, as quatro fábricas da marca são exclusivas para atender a demanda dos franqueados. Ela aderiu ao formato de contêiner em 2024.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 260 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Lucro médio mensal: 10% a 15% do faturamento

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 10% sobre o valor da compra de produtos + 2% para propaganda

Número de unidades em operação: 320 (em todos os formatos)

9) Tem Jeito

Oferece serviços de ajuste, conserto e reforma de roupas de forma ágil e entrou no mercado de franchising em 2021. Um dos destaques é o atendimento prestado por delivery.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 79,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucro médio mensal: 20% a 25% do faturamento

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 8% do faturamento (6% + 2% para publicidade)

Número de unidades em operação: 11 (em todos os formatos)

10) Fini

A fabricante de balas trabalha com franquias no Brasil há 12 anos. O contêiner se destaca pela identidade visual colorida, com pelúcias de mascotes da marca.

