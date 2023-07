Negócios que unem praticidade e flexibilidade, as franquias autônomas são uma opção para aqueles que querem empreender, sem abrir mão de outro tipo de ocupação. Com atendimento autônomo, as unidades “trabalham sozinhas” e deixam para o franqueado a responsabilidade de assegurar o bom funcionamento da operação e eventual reposição de produtos.

Um exemplo é a Zé Express, franquia de venda de bebidas do Zé Delivery. A marca aposta na instalação de geladeiras em locais como shopping centers, centros empresariais e até mesmo condomínios e oferece desde cervejas até refrigerantes da linha de produtos da Ambev. A intermediação com o sistema é feita por meio de um aplicativo.

“Sabemos que há pessoas que gostariam de começar a empreender, mas não têm disponibilidade de tempo integral imediata”, explica Will Mallmann, fundador do Zé Delivery, em entrevista por e-mail. A rede oferece a possibilidade de se iniciar uma franquia a partir de R$ 10 mil (mais detalhes abaixo) e aumentar a rentabilidade com a instalação de mais pontos pela cidade.

A rede de minimercados Market4u, franquia com o maior número de unidades autônomas do Brasil, tem perfis de franqueados variados. 70% deles possuem uma segunda ocupação, enquanto os outros 30% trabalham exclusivamente com a marca.

App de entregas de bebidas Zé Delivery trabalha com geladeiras inteligentes em condomínios e centros comerciais Foto: Zé Delivery

“Se a pessoa possui outra ocupação, ela não vai ter tempo de ficar olhando câmeras ou trabalhando com marketing”, diz Sandro Wuicik, diretor Comercial da Market4u, ao mencionar o sistema de tecnologia antifurto e de marketing da companhia, que foca em anúncios personalizado para os clientes.

Com 2 mil unidades em todo o País, a empresa aposta na escalabilidade para crescer e chegar em cada vez mais pontos da cidade, como condomínios, prédios comerciais e academias. Para isso, o investimento inicial já inclui uma taxa que permite ao franqueado abrir até cinco unidades da rede. “Se a pessoa crescer, ela não vai mais tratar como uma renda extra, mas sim como um negócio próprio”, diz.

Franquias não ‘trabalham sozinhas’, explica consultor

Mas nem tudo é tão fácil. Leandro Reale, consultor de negócios do Sebrae-SP, alerta para a necessidade do empreendedor estudar o mercado e entender as especificidades de cada negócio antes de investir em uma franquia. “No caso dos mercados autônomos, a perda ou roubo às vezes vai acabar com a lucratividade do negócio”, pontua.

Além disso, ele alerta que pensar que uma franquia pode funcionar “sozinha”, sem envolver dedicação do franqueado não condiz com a realidade. “Há um trabalho de logística muito grande”, afirma. “Em quantos prédios eu tenho que colocar uma unidade para ter um retorno considerável, que pague o investimento e gere um lucro considerável”, questiona.

Confira 5 franquias autônomas:

Zé Express

Zé Express é a franquia de geladeiras com atendimento autônomo do Zé Delivery. As unidades fornecem bebidas alcoólicas e refrigerantes, podendo ser instaladas em condomínios e centros comerciais. O manuseio e pagamento é intermediado por um aplicativo.

Investimento inicial: R$ 10 mil por geladeira

Taxas: inclusa no valor dos produtos comprados pelo franqueado

Faturamento bruto: não informado

Lucro: R$ 500 a R$ 800 por mês

Retorno: 18 a 24 meses

O valor de investimento inicial se refere à instalação de uma geladeira. O retorno estimado, porém, é calculado com base em uma operação com dez geladeiras Zé Express.

Geladeiras inteligentes fazem o controle de idade dos usuários e pagamento dos produtos através de um aplicativo Foto: Zé Delivery

Santa Carga

A franquia de totens Santa Carga tem como modelo de negócio a exibição de anúncios publicitários em regiões com grande fluxo de pessoas. A operação acontece em equipamentos que fornecem Wi-Fi e recarga de bateria de celular gratuitamente.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

Taxas: R$ 199 por mês e 5% do faturamento bruto

Faturamento bruto: R$ 8,3 mil por mês

Lucro: 83% do faturamento bruto

Retorno: 8 meses

O investimento inicial inclui o valor de uma estação de recarga, mais R$ 5 mil de taxas e R$ 5 mil para treinamento. O faturamento bruto se baseia em uma operação que inclua 28 patrocinadores, número médio dos franqueados da rede, com a cobrança de cerca de R$ 290 ao mês por anúncio.

Totens de carregamento de celular oferecem espaço para publicidade em locais com grande circulação de pessoas Foto: Santa Carga

LavPop by 5àsec

A franquia de lavanderias da rede 5àsec possui operações self-service, onde clientes operam as máquinas de lavar e fazem o pagamento sem contato com um funcionário. Há também opções de unidades que possuem um número maior de serviços e a presença de funcionários.

Investimento inicial: R$ 155 mil

Taxas: 3,5% de royalties e 1,5% de propagando ao mês

Faturamento bruto: R$ 35 mil ao mês

Lucro: 20 a 30% ao mês

Retorno: 24 a 40 meses

Unidade self-service da LavPop. Marca da 5àsec tem como foco a expansão via unidades independentes de franquia Foto: 5àsec

Market4u

A rede de minimercados autônomos permite que os clientes escolham os produtos e paguem por aplicativo ou, em alguns casos, nas máquinas de cartão disponíveis no local. A operação tem como foco condomínios, academias e centros comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil

Taxas: R$ 130 mensais para o sistema de monitoramento e 6% de royalties sobre o faturamento

Faturamento bruto: R$ 100 mil por mês

Lucro: 10% a 15% sobre o faturamento bruto

Retorno: 16 a 24 meses

O investimento inicial já inclui uma taxa que permite a abertura de até cinco lojas. O valor estimado para o investimento em cada unidade nova é de R$ 25 mil.

Franquia de minimercados autônomos Market4u aposta em tecnologia para otimizar operações Foto: Market4u

The Hot Machine

Franquia aposta na instalação de máquinas de café autônomas com diferentes tipos de bebidas quentes. A instalação pode ser feita em pontos com grande fluxo de pessoas, mas o foco das operações é a presença em hospitais, clínicas médicas e faculdades.

Investimento inicial: R$ 65 mil

Taxas: 20% a 10% de royalties

Faturamento bruto: R$ 7 mil ao mês

Lucro: R$ 2,5 mil ao mês

Retorno: 24 meses

O investimento mínimo inclui a instalação de duas máquinas. As taxas de royalties diminuem a medida que o faturamento aumenta. A empresa também oferece opções de vending machines.