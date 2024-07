Pode ser que você não conheça as marcas Ares, PraPiso Casa e Washing, de amaciantes, detergentes para louças, sabão em pó e sabão líquido. Mas elas fizeram a empresa Mundo Marcas, de Santa Bárbara do Oeste (SP), se destacar no mercado de limpeza doméstica, especialmente entre os públicos de classe C e D. Em 2023, a empresa faturou R$ 75 milhões com seus produtos de limpeza.

PUBLICIDADE “O nosso público-alvo sempre foram as classes C e D, principalmente devido aos preços acessíveis dos nossos produtos. Oferecemos produtos mais baratos sem comprometer a qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes”, afirma o fundador, Marcelo Lopes, de 54 anos. Como comparação, uma pesquisa rápida na internet indica uma embalagem de sabão em pó Ares de 1kg por R$ 5,62, enquanto o OMO do mesmo tamanho sai por R$ 9,89.

“No nosso segmento, chamamos os produtos de primeiro preço e focamos nossa estratégia nisso, oferecendo produtos de qualidade a preços justos.”

Fundada em 2011, a Mundo Marcas diz que tem uma relação de fidelização com atacadistas e distribuidores, o que fortalece sua presença no mercado do público-alvo. Ela trabalha bastante com supermercados menores, mas também está em redes grandes, como Assaí e Atacadão.

Estrategicamente, ele sempre prefere vender em São Paulo, aproveitando a estabilidade do mercado, especialmente durante crises econômicas.

Marcelo Lopes, que antes era professor de marketing, sempre procurava produtos para mostrar aos seus alunos. “Qualquer lançamento demanda estratégia, e colocávamos demonstradoras nas lojas para garantir a aceitação dos novos produtos.” Seguindo essa estratégia, a empresa lançou com sucesso produtos como amaciante concentrado e sabão líquido.

Da esquerda para a direita, José Carlos do Nascimento, José Carlos do Nascimento Júnior e Marcelo Lopes, sócios da Mundo Marcas. Foto: Divulgação/Mundo Marcas

Novas parcerias e planos de exportação

Recentemente, a entrada na sociedade de José Carlos do Nascimento, conhecido como Rei do Palmito, e seu filho José Carlos do Nascimento Júnior, fundadores da Palmito Cristalina, marcou um novo capítulo para a empresa. Com essa parceria, a Mundo Marcas planeja ganhar mercado e iniciar um programa de exportação.

Ao longo dos anos, a empresa tem registrado um crescimento anual expressivo em faturamento e volume de vendas. Em 2022, alcançou a marca de R$ 62 milhões em faturamento, número que saltou para R$ 75 milhões em 2023. A previsão é de atingir R$ 90 milhões em 2024.

Com uma participação de 6% do mercado de lava-roupas em São Paulo, a Mundo Marcas projeta expandir suas operações para Goiás, Minas Gerais e, internacionalmente, para o Paraguai.

A empresa estabeleceu parcerias com grandes redes de atacado e supermercados nacionais e regionais, operando também com um sistema logístico em Guarulhos (SP), que garante entregas em um raio de 150 km da capital, por meio de caminhões próprios e terceirizados.

Avaliação dos clientes

A Mundo Marcas recebeu uma classificação média de 4,8 de 5 estrelas no Google, com mais de 3 mil avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade dos produtos.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No Reclame Aqui, não foram encontradas reclamações da empresa.

Estratégias de marcas menores

Deborah Vasconcelos, gerente de Marketing da multinacional indiana de tecnologia Zoho, diz como marcas menores podem ganhar a confiança do público e competir com gigantes do mercado.

Segundo ela, essas marcas têm a oportunidade de criar uma conexão maior com os clientes, algo mais difícil para grandes empresas devido à sua escala.

Essa proximidade oferece uma vantagem significativa, pois permite um diálogo direto com o consumidor, compreendendo suas necessidades e como atendê-las. Para competir com marcas estabelecidas, Vasconcelos sugere que o primeiro passo é estudar a concorrência e identificar lacunas que possam ser preenchidas. "O importante é oferecer diferenciais bem definidos que destaquem a pequena marca das grandes e estabelecidas. Exemplos incluem atendimento personalizado, preços competitivos, uma cultura corporativa atraente, localização conveniente, entrega eficiente, capacidade de personalização e flexibilidade", explica. Além disso, Deborah enfatiza a importância de construir uma identidade de marca forte e autêntica. Ela destaca que o público tende a se relacionar melhor com empresas que compartilham os mesmos valores e cultura. "Empresas sem uma identidade de marca clara e autêntica não conseguem estabelecer conexões com seu público. Uma marca forte vai além do produto ou serviço final; ela influencia todas as decisões da empresa. O público compra e recomenda empresas em que confia e acredita", conclui.