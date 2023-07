Descer o elevador do prédio, abrir uma geladeira e pegar uma cerveja gelada para acompanhar o jogo de futebol. Ou dar um pulinho no mercado com a mesma rapidez com que se desce o lixo. É em busca de comodidades como essas que marcas como Carrefour, 5àsec e Zé Delivery apostam na abertura de unidades dentro de condomínios por meio de franquias.

A ideia é diversificar as opções de serviço e investir no mercado de proximidade, que vem crescendo, em especial depois da pandemia.

Veja como marcas funcionam em condomínios:

Carrefour contêiner: rede de minimercados Carrefour Express irá operar dentro de condomínios em lojas contêiner com atendimento autônomo.

rede de minimercados Carrefour Express irá operar dentro de condomínios em lojas contêiner com atendimento autônomo. LavPop by 5àsec: rede de lavanderias possui operações self-service, onde clientes operam as máquinas de lavar e fazem o pagamento sem contato com um funcionário.

rede de lavanderias possui operações self-service, onde clientes operam as máquinas de lavar e fazem o pagamento sem contato com um funcionário. Geladeira do Zé Delivery: equipamentos instalados em condomínios e centros comerciais vão permitir com que clientes comprem bebidas geladas de forma rápida

Carrefour contêiner terá operação autônoma para condomínios

O Carrefour anunciou a expansão de suas unidades Express com franquias durante feira do setor, no final de junho.

As unidades em condomínios serão instaladas em contêineres, que irão contar com operação “majoritariamente autônoma” e disponibilidade de produtos adaptada para cada vizinhança.

Com o novo modelo, a empresa mira os consumidores da concorrente Oxxo, que vem abrindo cada vez mais unidades pela capital paulista e da franquia de mercados autônomos Market4u, que já possui cerca de 450 operações na cidade, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“Quando o consumidor começa a indicar que ele não quer mais receber somente um produto, mas sim que você solucione uma ocasião, uma demanda, começa a existir a necessidade de multiformatos”, diz Lyanna Bittencourt, consultora do Grupo Bittencourt, responsável pelo projeto de franqueamento do Carrefour Express.

Segundo pesquisa feita pelo grupo, cerca de 50% dos clientes estão dispostos a pagar até 5% a mais nos produtos comprados em lojas menores e próximas de casa.

Dados do levantamento Kantar Consumer Insights 2023 apontam um aumento de compras de mercado em pequenas quantidades. A busca por poucos itens para reposição, por exemplo, suibiu 20% desde o início de 2022.

Lavanderia self-service LavPop, onde o cliente faz o manuseio das roupas e opera as máquinas de lavar Foto: 5àSec

“Esses novos hábitos permeiam tanto um perfil mais jovem, como mais velho, principalmente em cidades grandes”, afirma Rafael Couto, gerente de soluções da consultoria Kantar.

Bittencourt afirma que as franquias do Carrefour poderão ser abertas em diferentes cidades do Brasil, a depender da disponibilidade logística, mas que a expansão deve começar pela cidade de São Paulo. O investimento mínimo em uma unidade do Carrefour Express é de a partir de R$ 150 mil.

Lavanderia autônoma é diferencial em condomínios

Em condomínios, a rede de lavanderias 5àsec possui unidades self-service, onde o cliente faz o manuseio das roupas e opera as máquinas de lavar.

Neste modelo, as operações são tanto de unidades da própria 5àsec, mas principalmente da rede irmã LavPop, que tem como foco a expansão via unidades independentes de franquia.

“A gente nota nos grandes centros que os condomínios estão buscando a conveniência das lavanderias para seus moradores, enquanto as construtoras as buscam para trazer atenção para o seu empreendimento.”, afirma Fábio Roth, CEO da 5àsec no Brasil.

Geladeiras inteligentes de cerveja

O app de entregas de bebidas Zé Delivery está instalando geladeiras inteligentes em condomínios e centros comerciais. O novo produto da empresa, controlada pela gigante do setor Ambev, permite que o cliente escaneie um código e retire a bebida que desejar na hora. A máquina compreende qual produto foi selecionado e debita o valor na conta cadastrada.

Operando como uma espécie de vending machine, a geladeira recebe o pagamento e faz o controle de produtos por meio de um aplicativo, que também informa ao franqueado a necessidade de reposição.

Segundo Will Mallmann, fundador do Zé Delivery, as unidades da Zé Express, como são chamadas as instalações em prédios, também poderão estar em academias shoppings, escritórios e aeroportos. “A partir disso, dependendo do fluxo de pessoas, conseguimos adicionar módulos secos, resfriados ou congelados para atender as demandas de produto.”