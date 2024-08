4 franquias que conquistaram os jurados no Shark Tank Brasil

O programa Shark Tank Brasil, do Canal Sony, já recebeu diversos empreendedores em busca de uma oportunidade de aporte de um dos “tubarões”, como são chamados os investidores que participam de cada episódio. Os empreendedores fazem um “pitch”, momento em que tentam convencer os jurados a investirem em seus negócios, tanto financeiramente, como com sua expertise nos negócios.

Entre os participantes, muitos têm negócios franqueáveis ou que já operavam no franchising. Em qualquer um dos casos, as empresas têm a oportunidade de não só buscar investimento e mentoria, como também ampliar a visibilidade do negócio ao aparecer no programa.

Investidores na 5ª temporada do Shark Tank Brasil Foto: Guido Ferreira / Sony Channel / Divulgação

Abaixo, quatro exemplos de franquias que passaram pelo Shark Tank.

Decor Colors

PUBLICIDADE A Decor Colors é uma empresa de tintas especiais fundada pelo empresário Leonardo Arruda. A companhia conquistou os jurados do Shark Tank em 2021 com seu produto com acabamento aveludado. O empresário pediu R$ 8,5 milhões por 20% da companhia e recebeu propostas de três jurados do programa: José Carlos Semenzato, Camila Farani e João Appolinário.

Appolinário ofereceu R$ 100 mil por 50% da empresa e iniciou uma parceria que culminou na criação de uma nova fábrica e a expansão por meio de franquias da companhia. Hoje a marca conta com mais de 500 unidades, e a expectativa é de chegar a 700 até o final deste ano.

Bubble Mix

A empresa começou suas operações há cerca de dez anos, após os criadores estudarem o mercado de bubble tea em Taiwan.

Publicidade

O produto, que consiste em um chá adocicado junto de acompanhamentos, como bolinhas de suco e gelatinas, foi desenvolvido para ser vendido inicialmente em quiosques. Com dois anos de experiência, a companhia começou a atuar no franchising e em 2017 participou de um episódio do programa.

À época, a equipe recebeu uma proposta do empresário João Appolinário, de um aporte de R$ 300 mil por 25% do negócio.

Em entrevista à revista Exame, em fevereiro, os sócios afirmaram que declinaram o investimento posteriormente por conta das cláusulas contratuais estipuladas.

Todavia, dizem que a visibilidade trazida pelo programa colabora até hoje para a procura por interessados em abrir uma franquia da marca.

Mini Orbe

PUBLICIDADE A Mini Orbe foi fundada pelo empresário Tiago Calil Julio em 2018. A empresa produz gelatos em formato de minibolas, que são mantidas por meio de freezers com hidrogênio líquido. Além disso, a empresa também atua na venda para o cliente final, por meio de lojas próprias e franquias. Calil foi ao programa em 2021 em busca de R$ 800 mil de investimento em troca de 20% da companhia. O empresário recebeu duas propostas iguais, de Semenzato e Appolinário, que ofereceram a quantia pedida em troca de 40% da empresa. Durante o programa, os dois jurados optaram por fazer a proposta em conjunto, com cada um permanecendo com 20% da Orbe. A marca conta com oito unidades de franquia, além das unidades próprias.

Publicidade

Gato Café

O Gato Café nasceu no Rio de Janeiro, após uma viagem da empresária Giovanna Molinaro ao Japão.

A ideia do negócio é oferecer um café rodeado de gatos, com os quais os clientes podem interagir e até mesmo adotar. O espaço oferece também uma linha de produtos própria, com acessórios com a temática de felinos.

Molinaro participou do Shark Tank em 2021 em busca de R$ 400 mil por 10% da empresa. Ela recebeu propostas de Camila Farani e Carlos Semenzato e optou, por fim, em fechar negócio com Farani, que ofereceu a quantia em troca de 25% da companhia. A empresa entrou no franchising no final do ano passado.