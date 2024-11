De acordo com levantamento da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o setor de alimentação, na categoria food service, que engloba bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos que proporcionam alimentação fora de casa, vem crescendo e, em termos de comparação com o ano anterior, está no top 2 de aumento de faturamento, com 16,4% mais receita entre os segundos trimestres de 2023 e 2024.

E um dos setores possíveis para se investir neste segmento é a categoria de sucos. O negócio pode ser considerado algo nichado, especialmente se a franquia vender apenas um tipo de produto - sucos naturais, por exemplo - com variações de sabores. E, segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP Ruy Barros, há uma “faca de dois gumes” no quesito sazonalidade.

Nicho saudável e sazonalidade

O foco de sucos naturais é, em boa parte, estabelecer uma rotina de alimentação saudável, substituindo, por exemplo, bebidas com alto teor de açúcar - casos de refrigerantes e sucos de caixinha. Tudo isso já caracteriza um público-alvo nichado, que presta mais atenção em relação à saúde.

As frutas, além de servirem para o consumo do cliente, também atuam como uma espécie de marketing para o estabelecimento Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.

PUBLICIDADE Além disso, a sazonalidade do verão pode ajudar os estabelecimentos a venderem mais. De acordo com especialistas, isso pode acontecer especialmente por dois motivos principais: tanto por ser uma bebida com possibilidade de ser comercializada gelada em meio a altas temperaturas quanto pelo fato de a preocupação com um corpo mais saudável aumentar em períodos de mais calor. É claro, porém, que, quando isso acaba, o negócio precisará ter meios de lidar com quedas de vendas - seja investindo em bebidas quentes, com leite, seja traçando estratégias para não ficar no prejuízo mesmo com menos vendas.

“Se você começar a trabalhar frutas de ocasião é um diferencial, que estejam com preços mais atrativos ou até mesmo ‘na época’ delas. E não precisa oferecer só aqueles sucos que todo mundo já conhece. Pode variar um pouco também”, explica Barros.

Logística e estoque

As frutas, além de servirem para o consumo do cliente, também atuam como uma espécie de marketing para o estabelecimento. A exposição de itens frescos e de boa qualidade pode servir como atrativo à clientela. A presença deles, porém, representa um dos principais desafios no setor.

Isso porque a durabilidade das frutas não é algo muito longo. Portanto, não adianta comprar em grandes quantidades para fazer estoque, já que o risco de perda de produtos seria grande. Ao mesmo tempo, o empreendedor não pode ficar muito tempo sem adquirir as frutas junto ao fornecedor, para evitar desabastecimento.

Nestes casos, o negócio precisa ter um controle mais próximo de estoque. Já mostramos, inclusive, que uma má gestão nesta área pode significar a quebra de um empreendimento. Ter um processo de logística bem mapeado, com fornecedores bem definidos, também vai ajudar - e muito - para que o desabastecimento, de fato, não ocorra.

Agora, como alternativa, segundo Barros, uma prática que pode auxiliar casos é trabalhar com polpas congeladas - além de aumentarem a durabilidade, podem ajudar a economizar com gelo, por exemplo, na hora de servir a bebida. Claro que isso não é possível com todos os tipos de frutas, mas itens como laranja, limão e maracujá são exemplos do que podem auxiliar neste processo.

Raios-x de franquias

Confira, a seguir, opções de franquias de sucos a partir de R$ 89 mil. As marcas estão organizadas das mais baratas para as mais caras. Vale lembrar que as opções desta lista são oferecidas pelo mercado e não representam nenhum tipo de recomendação por parte da reportagem.

Frutassa