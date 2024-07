A pandemia de covid-19 forçou muitos a reinventarem suas carreiras e encontrarem novas fontes de renda. Entre esses novos empreendedores estão João Pedro Faria Palhares, de 30 anos, e Fabrícia Nascimento Silva, de 31 anos. Em dezembro de 2020, o casal de Ibirá, uma cidade com pouco mais de 11 mil habitantes no interior paulista, decidiu transformar uma necessidade em oportunidade, criando a BB Onça, uma hamburgueria que em 2023 faturou R$ 6 milhões.

João Pedro, parte de uma dupla sertaneja, e Fabrícia, engenheira civil, viram suas fontes de renda desaparecerem com a chegada da pandemia. João Pedro teve seus shows parados e Fabrícia viu suas obras interrompidas. Com tempo livre e a necessidade de ganhar dinheiro, o casal começou a fazer hambúrgueres na churrasqueira da casa dos pais de Fabrícia, José Pedro Silva e Jane Nascimento. "Os amigos começaram a sugerir que a gente poderia ter alguma renda com isso", lembra João Pedro. E foi assim que decidiram levar a sugestão a sério, vendendo hambúrgueres para amigos e familiares, que também ajudaram nas entregas.

O sucesso inicial em Ibirá os levou a buscar maiores oportunidades em São José do Rio Preto, uma cidade com mais de 450 mil habitantes. A mudança não foi fácil, e as vendas foram lentas no começo. “Tinha dias que vendíamos apenas oito, doze sanduíches. Quando passávamos de 20, era uma comemoração absurda”, conta João Pedro.

A virada veio com a profissionalização do negócio. O casal investiu em marketing, reformulou o cardápio, criou espaços temáticos no restaurante e patenteou a marca. “O nosso restaurante, por exemplo, era extremamente feio, parecia um açougue de 1950″, brinca João Pedro. Com essas mudanças, a BB Onça começou a se destacar. As carreiras originais de cantor e engenheira foram abandonadas.

Após a reforma, o ambiente do restaurante foi personalizado para ser temático, voltado para famílias e casais, com decoração de selva e itens personalizados como livrinhos e bichos decorativos.

Um dos itens mais populares do cardápio é o “Seu Mufasa”, um lanche com catupiry empanado e geleia de pimenta, que existe desde o tempo em que o casal fazia os lanches na cozinha de casa.

João Pedro Faria Palhares e Fabrícia Nascimento Silva, proprietários da hamburgueria BB Onça. Foto: Divulgação/BB Onça

Planos para expansão e franquias

Hoje, a BB Onça é um negócio familiar consolidado, com um faturamento de R$ 6 milhões em 2023 e uma meta de R$ 8,4 milhões para 2024. A hamburgueria vende em média 11 mil hambúrgueres por mês e emprega 56 funcionários, entre diretos e indiretos.

O casal planeja inaugurar neste ano uma outra unidade. Além disso, eles estão desenvolvendo um centro de distribuição para otimizar a logística.

A longo prazo, João Pedro e Fabrícia vislumbram a possibilidade de transformar a BB Onça em uma franquia.

“Queremos abrir unidades próprias primeiro para depois pensar na franquia”, explica João Pedro. A meta é abrir novas lojas em um raio de 200 km de São José do Rio Preto.

Avaliação dos clientes

A BB Onça recebeu uma classificação média de 4,8 de 5 estrelas no Google, com mais de 3 mil avaliações até a publicação desta matéria. A maioria dos comentários foi positiva, destacando a qualidade dos produtos, o ambiente agradável e o atendimento.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a empresa recebeu 4 queixas e respondeu a todas elas. Todas as queixas referiram-se à demora para conseguir entrar na loja.

Ao sere questionado sobre a queixa dos clientes, o casal explicou que existe uma pessoa dedicada exclusivamente a gerenciar feedbacks e garantir que cada cliente tenha uma experiência positiva. “Nunca é só o produto. A inovação, o ambiente e os valores fazem a diferença para o cliente”, destaca João Pedro.

Especialista fala sobre o mercado de hamburguerias

Para iniciar um negócio no ramo de alimentos, como uma hamburgueria, é crucial realizar uma pesquisa de mercado abrangente.

Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, destaca que essa etapa permite compreender profundamente o mercado, identificar nichos não explorados e analisar a concorrência.

Além disso, conhecer o público-alvo é essencial para desenvolver produtos e serviços que atendam suas expectativas e necessidades, resultando em uma tomada de decisão mais assertiva e na redução de riscos.

Definir um menu atrativo é outro ponto fundamental. Lopes sugere buscar ingredientes frescos e manter consistência na preparação dos pratos.

O menu deve refletir a identidade e o conceito do restaurante, além de apresentar um design atrativo e fácil de ler, com descrições claras e tentadoras dos hambúrgueres e acompanhamentos oferecidos.

No contexto das tendências atuais no mercado de hambúrgueres, destaca-se o crescimento das opções vegetarianas e à base de plantas. Hambúrgueres feitos com ingredientes como soja, grão-de-bico e lentilhas são cada vez mais populares.

Ingredientes exóticos e superalimentos, como quinoa, beterraba e cogumelos, também têm conquistado espaço, assim como a busca por alimentos sustentáveis e opções mais saudáveis, como hambúrgueres low-carb e com menos sódio.

Além de ampliar o público-alvo, essa prática posiciona o negócio como inovador e alinhado às preocupações ambientais contemporâneas.

Por fim, para aumentar a visibilidade do negócio, Bruno Lopes enfatiza a importância das redes sociais. Entender o público-alvo e escolher as plataformas adequadas são passos importantes.

Publicar conteúdos relevantes, como fotos e vídeos de qualidade dos produtos e do ambiente do restaurante, ajuda a engajar seguidores e potenciais clientes.

Responder rapidamente aos comentários, mensagens e avaliações também é essencial para fortalecer a presença online e atrair mais clientes para a hamburgueria.