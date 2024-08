Até meados de 2019, existia apenas um modelo de franquia do lava-jato DryWash. Quem quisesse comprar uma unidade da marca, desembolsava cerca de R$ 300 mil, alugava um ponto e contratava funcionários para prestar os serviços, que vão desde a lavagem a seco de carros (especialidade da empresa) à aplicação de películas nos vidros. A partir daquele ano, porém, a companhia introduziu uma nova categoria: a de microfranqueado individual.

Segundo levantamento da empresa de seguros Prudential, apresentado no evento da ABF em março, há mais de 2,5 mil processos trabalhistas em curso no País, onde se discute possível vínculo empregatício nos contratos de franquia.

DryWash oferece, desde 2019, o modelo de microfranqueados individuais Foto: DryWash/Divulgação

Frente a essa situação, as empresas afirmam que a relação entre franqueadores e franqueados baseia-se na transferência de conhecimento de negócio e na utilização da marca, o que seria respeitado nos contratos de microfranqueados, seguindo a lei de franquias. Criada em 1994 e atualizada em 2019, a legislação menciona que não há vínculo de trabalho entre franqueadora e franqueado.

ABF diz que tudo é franquia, independente do tamanho

O posicionamento apresentado pelas companhias é o mesmo da ABF. “Se sou um gerente de uma loja, sou funcionário. Mas se eu me tornar dono, a atividade exercida continua a mesma, apesar de não se parecer com a natureza jurídica”, afirma Sidnei Amendoeira, diretor jurídico da entidade. “Se eu lhe dou uma marca, com know-how, manual, supervisão e não tenho com você uma relação de subordinação, isto é franchising. A ABF é contra qualquer tipo de fraude”, afirma. A associação, porém, não comenta casos específicos referente a modelos adotados por marcas.

O termo microfranquia é mercadológico e utilizado para se referir a operações com investimento inicial de até R$ 135 mil. Apesar disso, existem opções com investimento inicial abaixo de R$ 5 mil, que não exigem contratação de funcionários, tampouco uma unidade física.

Na DryWash, por exemplo, o investimento inicial é de cerca de R$ 4 mil. Contudo, não há diferenciação legal entre essa modalidade e as franquias mais caras.

“Ele é empresário e ponto. Está utilizando know-how de uma marca franqueadora, operando por meio de uma ‘bandeira’, e também tem autonomia para atuar”, diz Lito Rodriguez, fundador da DryWash, sobre o modelo adotado pela empresa.

Ele afirma que os ganhos dos microfranqueados individuais podem chegar a duas vezes o dos profissionais contratados nas unidades, considerando um período de trabalho igual.

“É como o entregador de delivery, que é um empreendedor. Ele compra uma moto, tem a própria infraestrutura e gestão sobre o seu trabalho. No nosso caso, temos segurança, porque existe uma lei própria para as franquias, que já é consolidada”, afirma Rodriguez, que também abriu uma consultoria para ajudar outras empresas a adotar o modelo desenhado por ele.

Microfranquias são questionadas na Justiça

O modelo de franquias da empresa foi alvo de duas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), onde o órgão acusava a Prudential de usar os contratos de franquia para mascarar relações empregatícias.

A disputa, que começou em 2010, só terminou no início deste ano, após mudanças no modelo adotado pela empresa e na jurisprudência envolvendo o tema. O acordo que encerrou os processos obrigou a companhia a depositar R$ 6 milhões em um fundo de apoio aos direitos dos trabalhadores.

O que os tribunais locais e o STF pensam sobre o tema é diferente

Reforma trabalhista permite a terceirização

Em nota, a Prudential afirmou que as ações do MPT foram ajuizadas “quando vigorava uma legislação trabalhista que, por exemplo, impedia a terceirização”.

Segundo a empresa, as mudanças em seus contratos de franquia “estão de acordo com o contexto mercadológico atual e ambiente legal” e que as decisões favoráveis à empresa no TST e no STF são prova da legalidade do modelo.

Discussão sobre microfranquias faz parte de debate sobre formas alternativas de trabalho

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o modelo de microfranquias adotado por algumas empresas pode extrapolar o contrato de franquia e até mesmo ser caracterizado como fraude trabalhista, mas os casos devem ser analisados individualmente para se chegar a uma conclusão específica.

Essa discussão se insere no mesmo contexto de outros debates que envolvem formas alternativas de trabalho, que não a regida por meio da CLT.

“É muito comum se avaliar se essa pessoa recebia ordens para caracterizar subordinação, mas também se era fiscalizada e punida, caso não fizesse alguma coisa”, afirma Olívia Pasqualeto, que é professora de Direito do Trabalho e Previdenciário da FGV Direito SP.

Ela diz que é a reunião desses indícios que leva a Justiça a definir um possível caso de vínculo de emprego, mas que cada caso deve ser analisado individualmente.

Para além desses indícios, a diferença de interpretação sobre o tema entre tribunais regionais do trabalho e o STF explica a grande quantidade de casos judicializados.

“Não importa a segmentação profissional, seguindo literalmente essa lógica do Supremo, eu consigo transformar toda e qualquer prestação de serviço que hoje é de vínculo de emprego numa prestação de serviço de natureza civil”, afirma Ricardo Calcini, advogado trabalhista e sócio da Calcini Advogados. “Você começa a ter instrumentos legais para justificar essa roupagem para um contrato que pode ser de terceirização, franqueado, PJ”.

Duas categorias de trabalhadores, e uma teria mais privilégios

Apesar da necessidade de adaptar o direito do trabalho às novas dinâmicas do mercado de trabalho, uma leitura mais abrangente como essa pode criar distorções.

“A forma como o nosso direito do trabalho está estruturado acaba criando duas categorias: o empregado, que tem todos os direitos, e uma outra, que engloba todos que não são empregados, com algumas exceções”, diz Pasqualeto. “O que acontece é que essas outras relações também são assimétricas”, defende.

Governo pode perder receita

Para Janaína Feijó, que é pesquisadora do FGV Ibre e estuda a expansão da utilização do programa de microempreendedor individual no País, as microfranquias, quando criadas por MEIs, colaboram para uma distorção que gera redução de receita para o governo.

“Embora juridicamente essa relação seja possível, em termos econômicos isso também gera distorção, porque se paga menos impostos, já que o MEI é um programa muito subsidiado”, afirma.

Ela menciona que a criação do programa visava regularização de trabalhadores informais, que gerassem pouca renda, e não numa alternativa mais barata para profissionais liberais com rendimento mais alto.

“Ao longo do tempo, as pessoas têm recorrido a ser um MEI não por conta de empreender, mas porque é a única alternativa de continuarem atuantes no mercado de trabalho”, afirma.