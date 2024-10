Feira do Empreendedor começa sexta com Leandro Karnal, Daiane dos Santos e outros; veja destaques

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Lucro médio mensal: 50%

Prazo de retorno: 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: 15% sobre o faturamento

Unidades em operação: 700

5. Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui trabalha com projetos e entrega de contratos fechados para seus franqueados. A rede oferece dois modelos: home-based, com baixo investimento, e escritório, com estrutura mais completa. Não há necessidade de contratar funcionários.

Investimento inicial: R$ 26.634

Faturamento médio mensal: R$ 4.988

Lucro médio mensal: 40%

Prazo de retorno: 16 meses

Prazo de contrato: Não há fidelidade de tempo

Royalties: 12%

Unidades em operação: 257

6. Mary Help

Fundada em 2011, a Mary Help se destaca pelo baixo investimento inicial, permitindo que se torne um franqueado a partir de R$ 35 mil. A rede realiza cerca de 700 mil diárias por ano e conta com mais de 9 mil diaristas ativas.

Investimento inicial: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Lucro médio mensal: R$ 6.000

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: Fixo de 1,25 a 1,5 intervalos mínimos

Unidades em operação: 164

7. Sonhagro

Especializada em soluções de crédito rural e financeiro, a Sonhagro facilita processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos. O franqueado gerencia o negócio sem funcionários e realiza vendas e atendimento de forma online.

Investimento inicial: R$ 42.660

Faturamento médio mensal: R$ 16.945

Lucro médio mensal: 39%

Prazo de retorno: entre 6 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: 19% ou mínimo de R$150/mês

Unidades em operação: 80

8. Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de minimercados gourmet independentes com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. As lojas oferecem um mix variado de produtos e possuem áreas de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer suas refeições no local. O franqueado administra o ponto comercial de forma flexível.