Visitar uma feira, degustar um pastel fresquinho e saborear um caldo de cana é um ritual que muitos brasileiros conhecem bem. Essa experiência foi reinventada na Pastel Di Fêra, um empreendimento criado por Bruno Guedes, 33 anos, em outubro de 2023, em Santo André (SP). Em apenas três meses, a pastelaria alcançou um faturamento de R$ 200 mil por mês e está prestes a se expandir, com novas franquias programadas para Mauá (SP) e Recife (PE) ainda neste mês.

A ideia por trás do sucesso da Pastel Di Fêra

PUBLICIDADE Guedes, que identificou uma oportunidade no mercado, queria oferecer algo de que sentia falta. “O pastel é basicamente uma commodity. Decidi criar uma marca forte e um conceito envolvente em vez de simplesmente vender o produto”, afirma. Com um investimento inicial de R$ 250 mil, a Pastel Di Fêra foi desenvolvida entre março e setembro de 2023. O projeto traz a atmosfera de uma feira de rua tradicional para o ambiente da loja, incluindo elementos nostálgicos como sorvete feito na hora, uma kombi cenográfica, refrigerante em saco plástico, pombos e cachorros caramelo cenográficos, além de caixotes com frutas reais.

“Todo o cenário foi pensado com muito carinho e atenção, principalmente para ter essa experiência de feira, nós não abrimos mão disso no nosso projeto.”

Um modelo de negócio para tentar sucesso e expansão

A Pastel Di Fêra tem mais de 40 mil seguidores no Instagram. A unidade própria funciona em Santo André (SP), e há seis operações em implantação em Recife (PE), Feira de Santana (BA), Mauá (SP), Santo André (SP), São Paulo e Ponta Grossa (PR). A projeção é vender 25 unidades e ter 10 implantadas até dezembro deste ano.

Bruno Guedes, fundador da Pastel Di Fêra. Foto: Dantas Doc Audiovisual/Pastel Di Fêra

Desde abril deste ano, a loja está formatada para franquia. Embora a estrutura para delivery esteja em funcionamento, a divulgação desse canal ainda está em desenvolvimento, e Guedes acredita que isso pode duplicar o faturamento. Os eventos também são uma importante fonte de receita, gerando de R$ 4 mil a R$ 5 mil por evento.

O segredo do sabor dos pastéis da Pastel Di Fêra

A massa é feita internamente, e há planos para estabelecer um centro de distribuição no ABC nos próximos três meses, garantindo a uniformidade dos insumos em São Paulo. Em outras regiões, a receita será replicada em indústrias parceiras, seguindo um modelo semelhante ao das cervejarias.

Os pastéis têm preços a partir de R$ 14,90, com um tíquete médio de cerca de R$ 25. Os sabores mais procurados são o de muçarela, hot dog e estrogonofe, e os clientes também podem escolher bordas recheadas de catupiry ou cheddar.

Nos últimos quatro anos, Guedes mergulhou no mercado de gastronomia como influenciador na região, por meio da página Dicas no ABC, que reúne mais de 500 mil seguidores, e de uma agência de marketing focada no segmento. “Comecei a receber várias propostas para abrir negócios na área, mas nada me chamou tanto a atenção quanto o pastel”, diz.

Modelos de franquia de pastel

A Pastel Di Fêra trabalha com dois modelos de negócios: Pocket e Store. Em ambos, é possível trabalhar no salão, delivery e também em eventos, que permitem levar uma loja com estrutura modular para qualquer tipo de evento e servir os pastéis como se realmente fosse uma feira de rua.

Veja os dados da franquia:

Modelo de Negócio Pocket Área Mínima: A partir de 12m²

Investimento inicial yotal: A partir de R$ 89.900 (inclui taxa de franquia, capital de giro, instalação e equipamentos)

Taxa de franquia: R$ 30.000

Investimento de instalação (+ equipamentos): R$ 49.900

Royalties: 7% sobre o faturamento bruto mensal

Capital de giro: R$ 10.000

Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto mensal

Número de funcionários: 3

Faturamento bruto médio mensal: R$ 160.000

Lucro líquido médio mensal: 15% a 20%

Prazo de Retorno: 9 a 18 meses

Prazo de Contrato: 5 anos Modelo de Negócio Store Área mínima: A partir de 30m²

Investimento inicial total: A partir de R$ 179.900 (inclui taxa de franquia, capital de giro, instalação e equipamentos)

Taxa de franquia: R$ 50.000

Investimento de instalação (+ Equipamentos): R$ 119.900

Royalties: 7% sobre o faturamento bruto mensal

Capital de giro: R$ 10.000

Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto mensal

Número de funcionários: 5

Faturamento bruto médio mensal: R$ 160.000

Lucro líquido médio mensal: 15% a 20%

Prazo de retorno: 9 a 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos Avaliação dos clientes da Pastel Di Fêra A Pastel Di Fêra recebeu uma classificação média de 4,7 de 5 estrelas no Google, com mais de 1.500 avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade do atendimento, dos produtos e do ambiente diferenciado.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No Reclame Aqui, a empresa não tem nenhuma avaliação.

Dicas de especialistas para o sucesso no mercado de pastéis

Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, compartilha dicas para criar um menu atrativo de pastéis e serviços diferenciados. Ele recomenda começar com uma pesquisa detalhada sobre diversos tipos e receitas de pastéis para oferecer opções variadas e de alta qualidade. “Inovar com fusões de sabores pode ser uma boa estratégia para atrair mais clientes.”

Para encontrar fornecedores de qualidade, Lopes sugere iniciar com pesquisas online e participar de feiras e eventos especializados. Visitar mercados e redes de produtores também é crucial para garantir ingredientes autênticos e de alto padrão.

Sobre o delivery, ele aconselha a definir bem a área de entrega e escolher embalagens que preservem a qualidade dos pastéis. Utilizar um sistema integrado para gerenciar pedidos e trabalhar com entregadores experientes são passos importantes para garantir um serviço eficiente.

Nas redes sociais, Lopes recomenda identificar as plataformas onde seu público está mais ativo e diversificar a promoção dos produtos. “Invista em conteúdos de qualidade e interaja rapidamente com os clientes.” Quanto aos feedbacks negativos, ele destaca a importância de responder de forma rápida e sincera, oferecendo soluções para melhorar a experiência do cliente.

Finalmente, sinais de que é hora de expandir incluem uma base crescente de clientes, filas frequentes, capacidade limitada e novas ideias de menu que não cabem no espaço atual. Avalie também se você tem ou pode aumentar a equipe necessária para a expansão.