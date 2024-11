O mercado de produtos religiosos no Brasil atrai empreendedores que veem nesse nicho uma oportunidade de negócios promissora. Michele Resende, de 34 anos, decidiu abrir sua loja de produtos evangélicos, o MR Ateliê, em Serra, Espírito Santo, e se especializou na restauração de Bíblias antigas. O faturamento médio é de R$ 16 mil por mês.

Restauração de Bíblias: um negócio que une fé e empreendedorismo

PUBLICIDADE A ideia de Michele surgiu durante a pandemia, quando ela teve de procurar um novo caminho profissional. “Eu tinha trabalhado como vendedora, mas foi nesse período em que tudo piorou. Então, orei muito e comecei a restaurar as Bíblias em casa, utilizando o espaço da minha própria cozinha.” A transformação de uma Bíblia danificada a levou a investigar o processo de restauração e, assim, a empreender nesse segmento.

“Um cliente foi passando para outro, e o pessoal começou a pegar gosto”, conta Michele.

Durante a pandemia, ela aprimorou suas técnicas enquanto trabalhava em casa. No entanto, com o aumento da procura, precisou de mais espaço.

Da cozinha para o ateliê: a história da empresa evangélica

“Saí da minha casa, aluguei um ateliê ao lado e fiquei um ano nesse local. Hoje, temos uma loja física que oferece artigos gospel e Bíblias. Vim para cá em 2023″, relata. Atualmente, o MR Ateliê é administrado por Michele, uma funcionária e seu esposo, e já se tornou um ponto de referência entre os fiéis na cidade.

Bíblias personalizadas: o carro-chefe do negócio

As Bíblias personalizadas são o carro-chefe do ateliê. “No início, cobrava R$ 50 pela capa mais simples; hoje, uma restauração completa custa em média R$ 120.”

Com um motoboy fixo para atender a demanda crescente, a loja já restaurou mais de 30 bíblias mensalmente. O faturamento médio mensal é de R$ 16 mil.

Um negócio que vai além da restauração: a fé como motor

Michele diz que conseguiu criar um negócio que não apenas recupera Bíblias, mas também revive a fé de seus clientes. “A restauração é mais do que um negócio; é um caminho de empreendedorismo que se entrelaça com a espiritualidade”, afirma.

“Quero dar um curso para outras mulheres que estão perdidas. Estou me oferecendo para dar um curso online e presencial na minha cidade, abordando a restauração e o processo básico. Quero ajudar com material e mostrar que elas ainda são importantes.”

Avaliação de clientes

O MR Ateliê recebeu uma classificação média de 5 de 5 estrelas no Google, e teve 8 avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários foram positivos, destacando a qualidade do atendimento e dos produtos.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor, ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a empresa não tem avaliações.

Especialista da dicas para trabalhos manuais

Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, compartilha dicas para quem deseja iniciar um negócio de trabalhos manuais.

Segundo ele, “o ponto de partida para qualquer negócio do tipo é a definição do produto. Qual é a sua especialidade? Qual tipo de artesanato mais te encanta?”

Identificar o público-alvo é a próxima etapa crucial. “Quem são as pessoas que se interessam pelo seu produto? Quais são seus gostos, necessidades e hábitos de consumo?”

Com essas informações em mãos, é hora de elaborar um plano de negócios detalhando objetivos, estratégias, orçamento e projeções de vendas.

Newton também destaca a importância de registrar o negócio, escolhendo a forma jurídica mais adequada e cumprindo as obrigações legais. “Por fim, o investimento em qualidade é essencial para conquistar e fidelizar clientes.”

Quando se trata de definir um nicho de mercado dentro do setor de artesanato, o especialista afirma que “encontrar o seu nicho é fundamental para se destacar”.

Para isso, ele recomenda analisar a concorrência: “O que já existe no mercado? Quais são as lacunas que você pode preencher?”

É importante também explorar suas paixões, combinando suas habilidades com as tendências do mercado para criar produtos únicos.

“Segmentar o público em grupos menores com características e necessidades específicas também é uma estratégia eficaz.” Além disso, ele enfatiza a importância de uma identidade visual forte e completa para construir uma marca sólida.

Em relação às estratégias de marketing para divulgar um negócio de artesanato online, Newton ressalta que “as redes sociais são as grandes aliadas dos artesãos”.

Plataformas como Instagram, Facebook e Pinterest permitem que você compartilhe fotos de alta qualidade de seus produtos e se conecte diretamente com seus clientes.

Uma loja virtual é outro canal importante para vendas online, e um blog pode ser uma ferramenta poderosa para compartilhar conhecimento e atrair novos clientes.

“O e-mail marketing é uma forma eficiente de manter contato com sua lista de clientes e enviar novidades e promoções.” Parcerias com influenciadores digitais também podem contribuir para as vendas, assim como a participação em feiras e eventos, que são ótimas oportunidades para divulgar os produtos.

A sazonalidade nas vendas de produtos artesanais é um desafio, mas Newton sugere algumas estratégias. “Para contornar esse problema, é importante criar produtos para diferentes momentos. Adapte seus produtos às diversas épocas do ano e datas comemorativas.”

Produtos personalizados e a criação de kits e combos são ótimas opções para atender às necessidades específicas dos clientes. “Oferecer promoções e descontos em períodos de baixa demanda também é uma estratégia eficaz. Investir em marketing, mesmo em épocas mais calmas é fundamental para manter a visibilidade da sua marca.”

Por fim, quando se trata de otimização da produção artesanal sem comprometer a qualidade, Newton recomenda que “é importante organizar o espaço de trabalho, investir em ferramentas e técnicas que agilizem o processo, planejar a produção, delegar tarefas quando possível e priorizar os pedidos.”

Sobre a busca por fornecedores confiáveis de matéria-prima de qualidade, Newton sugere que “a escolha dos fornecedores é fundamental para garantir a qualidade de seus produtos e a competitividade de seu negócio”.

Para encontrá-los, ele recomenda pesquisar online, participar de feiras e eventos do setor, solicitar amostras e negociar preços.