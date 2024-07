Com Sabrina Sato como sócia, empresa de frappuccinos planeja franquia em Portugal para este ano

A Splash Bebidas Urbanas, conhecida por seus frappuccinos, diz que planeja abrir sua primeira franquia em Porto (Portugal) neste ano, mas ainda não definiu a data exata. Se confirmado, é o início de sua internacionalização. A apresentadora Sabrina Sato, que entrou no ano passado como sócia, contribui para a estratégia de expansão da marca.

PUBLICIDADE A rede, que encerrou 2023 com um faturamento de R$ 30 milhões e 56 unidades, foi fundada em São Paulo por Brunna Farizel e Lucas Moreira, após superarem o fracasso de um negócio anterior e uma mudança de Vila Velha (ES) para a capital paulista em 2010. Em 2018, o casal lançou a primeira unidade da Splash na Avenida Paulista, com um investimento de R$ 250 mil, após estudar o mercado de cafeterias. O início foi desafiador, incluindo a venda de um carro para cobrir despesas como o 13º salário dos funcionários. O cardápio, voltado ao paladar brasileiro, oferece uma variedade de frappuccinos, além de salgados, doces, cafés e opções veganas.

A expansão começou em 2019, após receber um aporte de R$ 1,5 milhão, crescendo para 15 lojas. A rede, que inicialmente se concentrou no Sudeste e Sul, agora opera em várias regiões do Brasil. Em 2020, Rogério Salume, da Wine Vinhos, juntou-se como sócio, seguido por Sabrina Sato, que trouxe sua influência para a marca.

A primeira franquia em Portugal, localizada no Porto, manterá o modelo de loja da marca, com adaptações locais e inclusão de produtos portugueses no menu. A Splash planeja abrir 30 unidades no país, com um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

A Splash é conhecida principalmente por seus frappuccinos, disponíveis em diversos sabores como frutas, brigadeiro, paçoca, Leite Moça, KitKat e Ninho com Nutella.

Sabrina Sato (ao centro) com os sócios da Splash Bebidas Urbanas, Brunna Farizel e Lucas Moreira. Foto: Divulgação/Splash Bebidas Urbanas

Novos sócios e expansão

Em 2020, o negócio ganhou um sócio estratégico: Rogério Salume, sócio-fundador da Wine Vinhos, que auxiliou na expansão da rede. No ano passado, a Splash também recebeu a apresentadora Sabrina Sato como sócia..

Publicidade

A rede agora está iniciando seu processo de internacionalização com o projeto de abertura da primeira unidade em Portugal. A escolha do país se dá pela proximidade cultural e pela presença da comunidade brasileira.

O modelo da loja será o mesmo, com adaptações locais, incluindo a incorporação de produtos portugueses ao menu. Além disso, alguns produtos brasileiros, como pão de queijo, coxinha e brigadeiro, serão oferecidos.

“Temos planos de chegar a 30 unidades no país já no primeiro ano de atuação,” afirma o CEO da Splash, Lucas Moreira. “Estimamos investir aproximadamente R$ 15 milhões, que serão destinados à implantação dessas lojas em Portugal.”

Veja os dados da franquia

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 135 mil (Splash To Go)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

Lucro médio mensal: 15 a 25%

Prazo de retorno: 15 a 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 6%

Número de unidades em operação: 56

Avaliação dos clientes

A Splash Bebidas Urbanas recebeu classificação média de 4,9 de 5 estrelas no Google, com mais de 2 mil avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários destacam a qualidade dos produtos, o ambiente agradável e o atendimento.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a empresa não tem registro de reclamações.

Publicidade

Como se destacar em meio à onda dos cafés gourmet

Carmen Sousa, analista do Sebrae Nacional e responsável pelo segmento de café, destaca que o primeiro passo para abrir um negócio no setor é elaborar um bom plano, que ajuda a consolidar a ideia de forma criativa e inovadora. “Definir o perfil do cliente é igualmente importante para escolher a localização, a estrutura e a decoração do espaço, além de projetar áreas como banheiros, cozinha, estoque e balcão de atendimento”, destaca.

O mercado de cafés tem apostado em novos processos e modelos de produção, com foco em cafés de qualidade e consumo consciente. A analista explica que os consumidores estão cada vez mais interessados em cafés gourmet e em opções variadas, desde expressos e cappuccinos tradicionais até bebidas sazonais e métodos de extração diferentes.