O influenciador digital Philip Tzeng, criador do perfil @LasVegasFill no TikTok, recentemente causou um grande alvoroço ao apresentar um sanduíche de lagosta com um preço bastante alto: US$ 80 (R$ 440).

Sanduíche de lagosta viraliza nas redes sociais

PUBLICIDADE Tzeng, conhecido por suas dicas de restaurantes em Las Vegas e em outras cidades dos Estados Unidos, publicou um vídeo no final de julho mostrando o Big Kahuna Lobster Roll, o sanduíche oferecido pelo restaurante Joe Fish Seafood, localizado em North Andover, Massachusetts. O sanduíche, que leva 450 gramas de carne fresca de lagosta, é preparado com alface, maionese e servido em um pão brioche. Para completar a refeição, o prato é acompanhado de fritas crocantes e uma salada de repolho.

Philip Tzeng, que posta sempre vídeos de comida em suas redes sociais, mostrou um sanduíche de lagosta de US$ 80 (R$ 440). Foto: Reprodução/TikTok - @LasVegasFill

O vídeo de Tzeng, que mostra o processo de montagem do sanduíche na cozinha do restaurante, rapidamente chamou a atenção dos internautas, acumulando mais de 555 mil visualizações até a última atualização desta matéria.

Influenciador digital descreve o sanduíche como “superbom”

No vídeo, Tzeng descreve o sanduíche como “superbom” e destaca a experiência gastronômica oferecida pelo prato luxuoso.

No entanto, o post gerou uma onda de reações variadas nos comentários.

Preço do sanduíche gera debate acalorado

Muitos usuários questionaram o valor elevado do sanduíche, afirmando que não estariam dispostos a pagar nem metade do valor por ele.

“Eu não pagaria nem US$ 40 por isso. Faço o meu em casa”, disse um usuário.

Usuários defendem o preço do sanduíche de lagosta

Por outro lado, houve defensores do preço do sanduíche. Alguns usuários consideraram o custo justificável, chamando-o de “pechincha” e destacando a qualidade do ingrediente principal, a lagosta.

Um comentário entusiástico elogiou a iguaria, afirmando que o preço valeria “cada centavo” e que nada seria mais importante do que desfrutar desse prato: “Eu nem atenderia ao telefone se minha esposa e meus filhos me ligassem enquanto comesse isso. Nada seria mais importante do que o consumo dessa iguaria.”

Sanduíche de lagosta levanta questões sobre percepção de valor na culinária

Tzeng, com seus 475 mil seguidores na plataforma, continua a gerar debates sobre gastronomia e experiências culinárias por meio de seus vídeos.