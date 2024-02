Os segmentos que mais puxaram este crescimento foram alimentação, com desempenho em 2023 17,9% superior a 2022, saúde, beleza e bem-estar (17,5%) e hotelaria e turismo (16,4%).

Segundo avaliação da própria entidade responsável pelo levantamento, a parte de alimentação tem contado com o delivery em alta, além da retomada do presencial - contexto que culminou em um aumento do ticket médio, que é o quanto as pessoas gastam no estabelecimento. No caso de saúde, beleza e bem-estar, o que tem pesado a favor são mudanças de hábito do consumidor e a maturidade do segmento, tanto para franqueados - que compram o direito de uso de marca e know how - quanto para franqueadores - que vendem os serviços. Por fim, o setor de hotelaria e turismo vem conseguindo uma retomada pós-pandêmica, com novos eventos sendo feitos e demanda reprimida sendo atendida.