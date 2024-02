Levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar), com dados da Associação Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mostra que 2023 terminou com mais de 37 mil megawatts de potência instalada no Brasil, um crescimento de aproximadamente 48% na comparação com o ano anterior - 25,3 mil Megawatts, em 2022.

Quando considerada apenas a geração distribuída, que envolve instalações de residências, havia, em 2023, 25,8 mil megawatts instalados - um aumento de cerca de 43,8% em relação a 2022.

E o número de empresas que prestam esse tipo de serviço - especialmente com auxílio do modelo de franquias - tem crescido nos últimos anos. De acordo com dados da ABF, são 11 associadas à entidade com foco neste setor e, dentre elas, existem mais de 1,2 mil unidades em todo o País.