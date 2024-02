Investimento inicial estimado: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Lucro médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Prazo de contrato: não informado

Royalties/mês: 10% de royalties + 5% de taxa de propaganda

Os dados foram fornecidos pela empresa à Associação Brasileira de Franchising (ABF), com exceção dos royalties, que estão no site da empresa.

Hering

A marca oferece diferentes opções de vestuário, com foco em peças básicas.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 200 mil*

Faturamento médio mensal: não informado

Lucro médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Prazo de contrato: não informado

Royalties/mês: R$ 500 mensais para fundo de promoção + 3% de royalties

*O valor não inclui o montante referente ao estoque inicial, capital de giro e ponto comercial. A empresa estima que estoque inicial e capital de giro custem a partir de R$ 150 mil.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da Arezzo e do Grupo Soma sobre as informações para investimento nas franquias, mas obteve resposta somente sobre as franquias da Hering.

Não foram encontradas informações sobre as franquias de Vans e Maria Filó.