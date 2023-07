A startup JustForYou, especializada em cosméticos para cabelo, tem deixado de entregar produtos e responder aos clientes nos últimos meses. A empresa, que já recebeu dois aportes da farmacêutica Eurofarma, em 2020 e 2022, foi avaliada em mais de R$ 100 milhões no ano passado e conta com forte presença nas redes sociais.

Os relatos de clientes estão presentes em postagens nas redes e também na plataforma Reclame Aqui, onde a empresa acumula uma série de queixas não atendidas - foram 1,5 mil nos últimos seis meses. O Procon de São Paulo registrou aumento de reclamações mensais desde março. Em fevereiro, foram nove, mas atingiram 52 em junho.

Usuários afirmam que, além dos atrasos, a empresa fechou os canais de atendimento ao público.

Consumidores reclamam que JustForYou tem atrasado a entrega de produtos e deixou de responder a queixas Foto: JustForYou/Instagram

Compra atrasada desde abril

“A gente não está tendo mais nenhum canal de comunicação com eles”, afirma Nathália Martins, que encomendou um kit de produtos da marca em abril e até agora não recebeu a compra. Ela conta que a entrega, prevista para ocorrer no começo de maio, foi adiada pela primeira vez por 72h e depois por 60 dias.

“Antes até tinha um link que eles disponibilizavam no Instagram para as reclamações na entrega de produtos. E depois eles encerraram todos os canais de comunicação com os clientes”, diz Martins.

Ela afirma que usuários têm se mobilizado para comentar em publicações que mencionem a empresa, já que a área de comentários na página da marca no Instagram foi desativada.

Os relatos se somam a postagens sobre a empresa no LinkedIn, onde ex-funcionários mencionam demissões e problemas no pagamento de rescisões contratuais.

Justforyou recebeu aportes da Eurofarma

Em 2020, a startup recebeu o primeiro aporte da Neuron Ventures, fundo de corporate venture da Eurofarma, seguido de um segundo investimento em 2022. O valor das operações não foi divulgado.

A JustForYou foi fundada em 2018 por Caio de Santi, Rodrigo Stoqui e Alex Eduardo Domingos, com foco na personalização de produtos para tratamento capilar.

O diferencial da marca é a possibilidade de comprar produtos específicos para o tipo de cabelo e tratamento desejado, por meio de um questionário aplicado pela empresa no momento da compra. No site da marca, o kit completo, - que inclui xampu, condicionador, máscara e leave-in - sai por cerca de R$ 275.

Startup permite personalizar os produtos conforme o tipo de cabelo e tratamento desejado Foto: JustForYou/Instagram

Empresa alegava dificuldades na entrega

No final de maio, a empresa afirmou, por meio de um comunicado publicado no LinkedIn, que passava por dificuldades nas entregas de produtos e no atendimento aos clientes e que, por conta disso, pausaria as vendas.

“O cenário econômico mudou, a disposição de fundos de investimento mudou, além de outras variáveis que toda startup enfrentou nos últimos tempos”, disse a companhia. Segundo a empresa, os produtos seriam entregues num período de até 60 dias e estornos seriam realizados em até 90 dias.

Procurada pelo Estadão, a JustForYou não respondeu aos pedidos de esclarecimentos sobre a situação da companhia e dos clientes.

Em nota, a Eurofarma afirmou que “lamenta a situação e busca esclarecimentos junto à empresa que recebeu investimento da companhia através do fundo Neuron Ventures”. A farmacêutica ressalta ainda que “não tem papel societário nem executivo nas operações da JustForYou”.