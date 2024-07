200 anos da relação Brasil e EUA: quais os desafios atuais para os dois países? | Dois Pontos

As relações entre Estados Unidos e Brasil completam 200 anos em 2024. Em 1824, o presidente James Monroe e o imperador D. Pedro I deram início à cooperação bilateral, depois de os americanos se tornarem um dos primeiros países a reconhecer a independência brasileira de Portugal.

Ao longo desses dois séculos, a relação se fortaleceu, com a aliança entre Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas na Segunda Guerra, e, na década de 50, com a chegada de multinacionais americanas no País. Também teve momentos criticados, como o apoio da Casa Branca ao golpe militar de 1964.

Hoje, os EUA são um dos principais parceiros comerciais do Brasil e empresas americanas investem bilhões no País. Atualmente, a relação entre os governos Biden e Lula também é próxima, mas tem sofrido ruídos sobretudo pela posição do petista sobre Gaza e Ucrânia.

Para discutir o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o Dois Pontos recebe David Hodge, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, e Oliver Stuenkel, cientista político da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e participação de Luiz Raatz, subeditor de internacional.