Entenda o que é libertarianismo, a ascensão de Milei e as eleições na Argentina | Dois Pontos

Na primeira edição do Dois Pontos, a ascensão eleitoral de Javier Milei na Argentina abriu caminho para uma discussão sobre a linha ideológica do candidato, o libertarianismo. Na mesa, os convidados Raphaël Lima, ativista libertário, e o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV -SP) Arthur Barrionuevo trocaram pontos de vista distintos sobre os projetos de Milei na economia e os conceitos relacionados a essa ideologia, sob a mediação da âncora Roseann Kennedy e do jornalista Luiz Raatz.

