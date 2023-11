Israel, eleições na Argentina, crise na Venezuela: Qual posição do governo Lula na geopolítica?

Os ataques terroristas do Hamas contra Israel e a resposta israelense com ataques aéreos à Faixa de Gaza trouxeram de volta o espectro da guerra ao Oriente Médio e mobilizaram a política externa brasileira, sobretudo no resgate de cidadãos retidos na região. Para discutir os desdobramentos da atuação do governo Lula e do Itamaraty no conflito e em outros temas de diplomacia, como a eleição argentina e a crise na Venezuela, o novo episódio do Dois Pontos traz para o debate o cientista político Oliver Stuenkel, da FGV, e o embaixador Rubens Barbosa.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do subeditor de Internacional do Estadão Luiz Raatz.