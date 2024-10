Barroso vê ‘má divisão’ entre espaços públicos e privados ao discursar em evento particular

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 14, Carlos Andreazza fala sobre discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, ao II Fórum Internacional, evento promovido pelo grupo Esfera Brasil em Roma, na Itália. Na palestra, que abriu o segundo dia do evento, Barroso defendeu a presença de ministros da Corte em eventos empresariais e disse que as críticas são “preconceito contra a iniciativa privada”, recebendo aplausos da plateia.

Barroso mencionou ainda desafios que o Brasil deve entrentar, como pobreza, desigualdade, deficit educacional, baixo crescimento econômico e problemas de segurança pública. Foi aplaudido pela plateia ao afirmar que “o crime organizado tem que ser obsessivamente enfrentado no Brasil”. Ele apontou também problemas de “patrimonialismo, quando não corrupção, que é essa má-divisão entre o espaço público e o espaço privado”. Segundo ele, há “uma apropriação do espaço público por elites predatórias”.

Outro tema é que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), também esteve no encontro em Roma. Ele viajou num voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para palestrar neste sábado, e ainda deu carona ao colega e antecessor na presidência do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil), que palestrará em evento promovido pelo Lide, em Londres.

Andreazza também comenta sobre as emendas parlamentares distribuídas neste ano de 2024 e que serviram como fundo eleitoral paralelo. Recursos oficiais e espúrios para campanhas eleitorais, como o Fundo Eleitoral e as emendas parlamentares, estão estrangulando a competição democrática e ampliando a concentração de poder.