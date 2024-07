‘Estadão Analisa’: Bolsonaro indiciado, reforma tributária e a corrida das emendas

O episódio também traz o debate da nova versão do projeto de lei que os deputados divulgaram nesta quinta-feira, 04, que pretende regulamentar a reforma tributária aprovada pelo Congresso em 2023. Esta nova proposta ainda não é definitiva e a regulamentação deve sofrer alterações até ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado e, assim, se tornar lei. Além disso, o episódio foca na corrida pelas emendas parlamentares, analisando como a distribuição de recursos públicos é utilizada como ferramenta política.

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 05, o colunista Carlos Andreazza fala sobre o recente indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Andreazza também examina a resposta de Bolsonaro e aliados e o impacto potencial nas eleições municipais deste ano.

