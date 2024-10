Estadão Analisa: Marçal estava certo. Não haverá 2º turno… Para ele. Talvez nem 3º

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 05, Carlos Andreazza fala sobre as eleições municipais deste domingo. Destaca a cidade de São Paulo e a derrota de Pablo Marçal (PRTB) que afirma que virá a disputar as eleições de 2026. Candidato do PRTB desconversou sobre apoio no segundo turno, mas declarou esperar que Nunes incorpore parte de suas propostas no plano de governo.

Já para o segundo turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos tem trunfos para a etapa final da eleição em SP. Com rejeição mais baixa e apoio das máquinas municipal e estadual, atual prefeito terá de neutralizar ataques de psolista, que vai tentar colar sua imagem a Bolsonaro e usar presença de Lula para crescer nas periferias.

Andreazza fala também do grande vencedor destas eleições, que não foi nem o presidente Lula ou ex-presidente Jair Bolsonaro, e sim, o centrão. O colunista também comenta o não retorno da plataforma X e os impactos desta decisão do ministro Alexandre de Moraes para as eleições.