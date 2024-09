Lincoln, o advogado sem diploma que unificou os EUA e aboliu a escravidão

Está no ar o segundo capítulo do podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições americanas. O episódio de hoje é sobre a presidência de Abraham Lincoln.

Não dá pra falar da escravidão sem falar da independência americana. Se você ouviu o episódio do George Washington - e se não ouviu deveria, porque está bem legal, - vai lembrar que a independência americana foi assinada em um acordo entre 13 colônias muito diferentes entre si, tanto na economia, quanto na geografia e até na religião. Aquele novo país era unido basicamente por uma ideia, a de se levantar contra a tirania da coroa britânica.

Para manter a ideia viva, algumas concessões foram feitas. A principal delas envolvia não mexer com a escravidão.

Só que quase 100 anos depois da independência, a escravidão provocou diferenças irreconciliáveis no país. Ao ponto de provocar uma guerra.

Essa história de escravidão, abolição e preconceito tem um personagem fundamental. O nome dele era Abraham Lincoln.