Podcast ‘Uma história americana’: ouça o primeiro episódio sobre George Washington e a guerra

O primeiro episódio do podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos, já está disponível no site do jornal e nas principais plataformas de podcast e no YouTube.

Nele, o ouvinte vai entender como 13 colônias se rebelaram contra a maior potência militar da época, e contra todos os prognósticos criaram uma república democrática e independente, num experimento que seria replicado em todas as Américas. E também o papel do líder dessa revolução, o general George Washington.