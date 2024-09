Aécio e Perillo saem em defesa de Datena por cadeirada e falam em ‘reação humana a atitudes baixas’

O ex-governador de Goiás e presidente do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado federal mineiro Aécio Neves saíram em defesa de José Luiz Datena, candidato da legenda à Prefeitura de São Paulo, depois do episódio da cadeirada do apresentador contra Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura no último domingo, 15.

PUBLICIDADE Na nota conjunta, assinada pelo partido e pelo Instituto Teotônio Vilela, escola de formação política tucana, Aécio —que preside o instituto— e Perillo dizem que a legenda não “defende, reconhece ou estimula” a violência e admitem que a atitude de Datena foi “reprovável”, mas alegam que ela veio “na medida da violência a que vinham sendo submetidos São Paulo e o Brasil”, acrescentando que o apresentador só sai do sério “com bandidos”. “Com seu ato, uma reação humana a atitudes baixas, vis e desqualificadas moralmente, Datena trouxe à luz o terrorismo psíquico que vinha sendo praticado durante a campanha. Quem o acompanha diariamente na TV sabe que Datena, à sua maneira, defende a todo custo a população de bem e só sai do sério com bandidos”, dizem os peessedebistas.

Datena agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate da TV Cultura, no último domingo, 15 Foto: Reprodução TV Cultura

O partido também lamentou o que chamou de “erros recentes”, como o fato de não ter lançado candidatura própria nas últimas eleições presidenciais, em 2022, e manifestou novamente apoio à candidatura do apresentador, que Perillo e Aécio dizem ver como candidato certo para defender os ideais tucanos.

Datena agrediu Marçal depois que o ex-coach o provocou, citando uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador e dando a entender que ele seria agressor sexual, chamando-o de “jack”, gíria usada em presídios para se referir a quem comete crimes dessa natureza. O tucano disse que a denúncia foi arquivada pelo Ministério Público por falta de provas e que a acusação teria sido um motivo para a morte de sua sogra. Marçal, então, subiu o tom e disse que Datena não era “homem” para agredi-lo, como havia ameaçado duas semanas antes, no debate da TV Gazeta.

Datena, então, pegou a cadeira de Marina Helena (Novo) e acertou Marçal. Depois, arremessou a banqueta no candidato do PRTB. O apresentador ainda tentou arremessar um segundo assento, mas foi contido por seguranças. Foi expulso do debate e reconheceu, no dia seguinte, que errou ao dar a cadeirada no ex-coach, mas declarou que não se arrependia do ato e repetiria o gesto. O candidato tucano também afirmou esperar que com a agressão tivesse “lavado a alma de milhões de pessoas”.

Marçal, por sua vez, foi levado ao Sírio-Libanês após a agressão e teve alta na segunda, dia 16. O boletim médico divilgado pelo hospital citou traumatismos no tórax e punho, “sem maiores complicações”.

