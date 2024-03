Ala do PT resiste a acordos firmados com PSB e pode dividir aliança que garantiu vitória de Lula

O cenário na capital paranaense se torna ainda mais complexo pelo fato de que lideranças nacionais do PT, ligadas à CNB, combinaram com o PSB que o partido de Alckmin terá prioridade na escolha de candidatos em determinados municípios, como Curitiba e Recife. Porém, uma ala do Diretório Municipal do PT de Curitiba é contrária à proposta de não lançar candidato próprio para apoiar o ex-prefeito Ducci na eleição de outubro deste ano.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esclarece que o partido tem acordos nacionais firmados com outras legendas progressistas. “Uma das cidades reivindicadas pelo PSB é Curitiba, em que o candidato Luciano Ducci está melhor posicionado. Precisamos do apoio do PSB em outros municípios, como Natal, Porto Alegre, Juiz de Fora. Além disso, temos de consolidar uma frente no Paraná para a disputa de 2026, para compor e consolidar apoio a reeleição do presidente Lula”.

O Diretório Municipal do PT de Curitiba, por sua vez, reforça que a decisão sobre a posição do partido na cidade será tomada no dia 7 de abril. Quanto à definição do nome, em caso de candidatura própria, ainda não está tomada a decisão”, conta o presidente do PT em Curitiba, vereador Ângelo Vanhoni. Ele ainda afirma que, no cenário de candidatura própria, é possível que haja um encontro para tratar sobre as prévias. “Isso deve acontecer apenas se não chegarmos a um consenso”.