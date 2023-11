Presos pelo 8 de Janeiro têm parecer da PGR por soltura há 3 meses, ainda sem análise de Moraes

BRASÍLIA – Seis réus que estão presos preventivamente na Penitenciária da Papuda por participarem dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro já tiveram pareceres de liberdade provisória da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas ainda permanecem no presídio. A manifestação mais antiga é do final de agosto, mas não foi convertida em soltura pela falta de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator dos processos.

Nesta segunda-feira, 20, Cleriston Pereira da Cunha morreu após sofrer um mal súbito dentro do presídio. O detento tinha um parecer de soltura enviado pela PGR a Moraes em setembro, mas ainda permanecia custodiado na Papuda. A defesa do bolsonarista pediu a sua soltura com base em laudos médicos que atestavam que ele sofria de vasculite aguda e tomava remédios para diabetes e hipertensão.

A PGR propôs a liberdade provisória, com restrições. Eles não podem se ausentar do endereço que forneceram para a Justiça, devem se recolher durante a noite e aos finais de semana e precisam usar tornozeleira eletrônica. Além disso, estão proibidos de utilizar redes sociais e armas de fogo e tem os passaportes cancelados.

Após a morte de Cleriston, parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderados pelo partido Novo, encaminharam um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes questionando a permanência de bolsonaristas presos preventivamente na Papuda mesmo com os pareceres favoráveis da PGR para a concessão de liberdade provisória.

O parecer mais antigo protocolado pela PGR é do dia 25 de agosto, quando o Ministério Público pediu para o ministro a soltura do professor aposentado Jaime Junkes, de 67 anos. O mais recente é do dia 16 de outubro, onde a Procuradoria pediu a liberdade provisória do empresário Jairo Oliveira Costa, mato-grossense de 51 anos preso por invadir os prédios públicos.

Além de Jaime e Jairo, a PGR solicitou entre os meses de setembro e outubro as solturas de Claudinei Pego da Silva, Joelton Gusmão de Oliveira, Tiago dos Santos Ferreira e Wellington Luiz Firmino. Todos também aguardam por uma decisão de Moraes para deixar a Papuda.

O Supremo foi procurado pelo Estadão, mas ainda não retornou.

48 ainda estão presos na Papuda

Após a invasão dos Três Poderes, 904 homens foram levados para a Papuda após o 8 de Janeiro. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), 48 ainda estão detidos no local. Ainda há presos pelos ataques antidemocráticos em outros Estados. Veja a lista de detentos que estão na Penitenciária de Brasília: