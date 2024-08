Ramagem diz confiar nas urnas eletrônicas depois de afirmar que houve fraude nas eleições de 2018

As investigações da PF mostram documentos com táticas para explorar as “vulnerabilidades” das urnas politicamente. “Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com a vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Todavia, ocorrida na alteração de votos”, consta no arquivo.

O candidato afirmou que as declarações eram anotações pessoais e que nunca foram enviadas a ninguém. “Não fui contrário ao resultado do pleito de 2022, nunca expressei dessa forma. A gente não pode deixar de ter opinião e evoluir os nossos sistemas sempre. É um equívoco taxar as pessoas de não poderem fazer críticas”, disse, na sabatina.