Aliados de Bolsonaro pressionam, mas Nunes resiste a mudança de estratégia para enfrentar Marçal

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem resistido à pressão de bolsonaristas para intensificar os acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral. Aliados de Bolsonaro acreditam que essa estratégia poderia fortalecer a presença do prefeito nas redes sociais e ajudá-lo a enfrentar o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que busca atrair o eleitorado conservador da cidade. Estrategistas do emedebista dizem, no entanto, que a campanha permanecerá focada nas questões da cidade, sem a nacionalização da disputa.

PUBLICIDADE A avaliação de parte da ala bolsonarista é que mostrar as entregas da gestão Nunes dos últimos três anos não será suficiente para impedir o crescimento do influenciador nas pesquisas. O grupo aponta a necessidade de combater Marçal “no terreno dele” e defende uma estratégia digital que mobilize os eleitores de Bolsonaro por meio de vídeos e cortes feitos para viralizar nas redes sociais. A campanha de Nunes, no entanto, segue apostando nas realizações da gestão como seu principal atrativo para conquistar votos. A estratégia é respaldada por pesquisas qualitativas internas, que mostram que o eleitor paulistano rejeita a nacionalização do pleito e busca um candidato independente de Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nunes discursa em convenção do MDB ao lado de Bolsonaro Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estad

Outro fato que pesa contra a estratégia defendida pelos bolsonaristas, segundo integrantes da campanha de Nunes, é a alta rejeição ao nome de Bolsonaro na cidade: segundo o Datafolha, dois em cada três eleitores de São Paulo não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo ex-chefe do Executivo.

Um dos principais aliados do prefeito com trânsito no bolsonarismo reconheceu ao Estadão que as redes sociais de Nunes precisam de mudanças. A avaliação dele é que o estilo dos vídeos e publicações reproduzem material de campanha feito para a televisão, mas que é necessário ajustar a forma para a comunicação digital e a dinâmica de compartilhamento das redes.

Diferente de outros correligionários de Bolsonaro, no entanto, este aliado considera que seria um erro tentar pintar o prefeito artificialmente como bolsonarista radical porque o movimento provavelmente soaria artificial e afastaria os eleitores do ex-presidente em vez de atraí-los.

O grupo de Nunes argumenta que aqueles que acusam o chefe do Executivo paulistano de “esconder” Bolsonaro estão em busca de “desculpas” para apoiar Marçal. Os integrantes do núcleo mais próximo ao prefeito fazem questão de ressaltar que enquanto o emedebista tem uma postura respeitosa em relação ao ex-presidente, o candidato do PRTB já fez críticas a Bolsonaro no passado e constantemente se envolve em discussões com seus filhos nas redes sociais.

Aliados do prefeito citam como evidências de alinhamento com o bolsonarismo a participação de Bolsonaro na convenção partidária do MDB, a escolha de Ricardo Mello Araújo (PL) como vice na chapa, indicado pelo ex-presidente, e o papel desempenhado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha. O governador se tornou o conselheiro mais ouvido pelo prefeito.

Porém, o próprio Bolsonaro envia sinais dúbios. Na quinta-feira, 15, elogiou Marçal, mas dias depois, no sábado, o chamou de “mentiroso”, segundo a CNN Brasil. O PL divulgou um vídeo no Instagram na segunda-feira em que o ex-presidente declara apoio a Nunes. O conteúdo foi compartilhado pelo prefeito.

“Temos algumas coligações em algumas cidades. Em São Paulo, estamos coligados com o MDB e vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o coronel Mello Araújo, 22. Então aos amigos de São Paulo eu peço para o bem de todo nós que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo”, disse o presidente.

Se por um lado resiste a nacionalizar a campanha, o prefeito mudou o alvo de sua artilharia. Antes focado apenas em Guilherme Boulos (PSOL), ele passou a centrar fogo em Marçal após o candidato do PRTB dominar a repercussão dos debates realizados pela Band e pelo Estadão nos últimos 10 dias.

PUBLICIDADE A mudança ocorreu após uma reunião de Nunes com Tarcísio e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Palácio dos Bandeirantes. O Estadão apurou que o parlamentar mineiro deu dicas ao candidato à reeleição sobre como ajustar seu discurso para desmontar a imagem de conservador criada por Marçal. ‘Espetáculos circenses’ Os conselhos passaram pela exploração de críticas feitas por Marçal a Bolsonaro em 2022, quando o influenciador tentou se candidatar a presidente da República, e livros escritos pelo ex-coach. Na avaliação dos presentes, as obras teriam trechos que vão na contramão do conservadorismo defendido pelo candidato do PRTB em entrevistas e debates na atual campanha eleitoral. A campanha de Nunes considera que os debates foram “espetáculos circenses” liderados pelo influenciador e afirma que irá avaliar caso a caso se ele irá aos próximos compromissos no formato. O prefeito não compareceu ao debate realizado pela revista Veja na segunda-feira, 19.

Ele pediu que os meios de comunicação revejam as regras para coibir ataques pessoais e aumentar a discussão de propostas. “Não é possível que alguém vá no debate, faça tantos ataques e fique isso no ar”, disse, ao justificar a ausência.

“Nesses debates tem acontecido tudo menos aquilo que seria o objetivo, que é debater a cidade, que é poder apresentar as propostas, discutir as propostas. São muitos ataques. E muitas pessoas estão indo não para debater, mas para fazer cortes para internet”, continuou Nunes.

Silas Malafaia também criticou o candidato do PRTB. “PABLO MARÇAL DEIXA DE CONVERSA FIADA ! Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da folha de SP sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes”, publicou o religioso.

“É amiguinho dele? Porque você foi na posse dele no TSE? A sua argumentação é furada! O PT e o Gov Lula estão apoiando ele com força. VOCÊ NUNCA ME ENGANOU E NÃO VAI SER AGORA QUE VAI ME ENGANAR!”, concluiu Malafaia.