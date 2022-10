Após morte de marido, candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra decide não votar

A candidata ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), decidiu não votar neste domingo (2), após a morte de seu marido, o empresário Fernando Lucena. A tucana, que está em Caruaru, local onde iria começar a dar início a sua agenda eleitoral, participará do sepultamento do cônjuge às 17h30, acompanhada por amigos e familiares.

Segundo nota divulgada nos perfis da candidata nas redes sociais, o motivo do falecimento foi um mal súbito. Outros políticos, como o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), da cidade natal da tucana, e o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), prestaram condolências a Raquel.

Candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra perdeu o marido no dia as eleições. Foto: DeutadaRaquelLyra/Flickr/Reprodução

Raquel estava em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto do estado. O último levantamento do Ipec, divulgado neste sábado, 1°, aponta a candidata com 17% do eleitorado, empatada com Miguel Coelho (União Brasil) e atrás de Marília Arraes (Solidariedade), com 38%.