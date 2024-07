Aumento da licença-paternidade para até 75 dias e salário-paternidade avançam no Senado

A licença poderá ser divida em dois momentos: o primeiro é com o nascimento ou adoção do filho e, o segundo, em até 180 dias após o nascimento ou adoção da criança. A proposta também determina que, em casos de parto prematuro, a licença se iniciará a partir da data do nascimento do bebê e poderá ser prorrogada apelo tempo em que ele estiver internado, se for a situação.

Atualmente, a licença-paternidade é um direito de todo trabalhador segundo a Constituição de 1988, porém a Lei nunca foi regulamentada. Por isso, é estabelecido que o prazo são 5 dias, sendo que quem trabalhar em um local que faz parte do Programa Empresa Cidadã pode ter o favorecimento ampliado em até 15 dias.