BA: Jerônimo e ACM Neto vão disputar eleição para governador no segundo turno

Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil, vão disputar o governo da Bahia no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (2). Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 97,45% das urnas apuradas, às 22h30, o petista recebeu 3.897.701 de votos, o que representa 49,17% dos votos válidos. O candidato do União Brasil conquistou 3.255.843 de votos, o que representa 40,95%.

Segundo a última pesquisa Datafolha, ACM Neto liderava as intenções de voto, com 51%, enquanto Jerônimo tinha 38%. O Instituto Ipec também apontava liderança do candidato do União Brasil, com 51%, e o petista com 40%.

João Roma, do PL, ficou em terceiro lugar, seguido por Kleber Rosa (PSOL). Os dois ficaram de fora da disputa no segundo turno.

