BA: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores da Bahia definiram neste domingo, 2, os 39 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votada foi Otto Filho, do PSD, com 25.842 votos. Ele tem 45 anos.

Otto Filho é deputado federal e é filho do senador Otto Alencar (PSD), que foi reeleito. Nas redes sociais, descreve-se como um defensor do movimento municipalista e “a nova geração do trabalho”.

Veja os deputados federais eleitos na Bahia: