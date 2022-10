Otto Alencar, do PSD, é eleito senador pela Bahia

Otto Alencar, do PSD, foi eleito senador pela Bahia neste domingo (2). Com 96,46% das urnas apuradas, o empresário recebeu 4.049.665 votos, o que representa 58,04% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Cacá Leão, com 1.760.931 votos. Em 2022, no entanto, a Bahia elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Otto Alencar, eleito senador pela Bahia pelo PSD. Foto: Dida Sampaio / Estadão Foto: Dida Sampaio

Otto Alencar tem 75 anos, foi reeleito e já teve um mandato no Senado Federal.

Votos dos candidatos ao Senado na Bahia

Otto Alencar (PSD): 4.049.665 votos (58,04%)

Cacá Leão (PP): 1.760.931 votos (25,24%)

Doutora Raissa Soares (PL): 1.035.498 votos (14,84%)

Tâmara Azevedo (PSOL): 117.697 votos (1,69%)

Marcelo Barreto (PMN): 11.858 votos (0,17%)

Cicero Araujo (PCO): 1.534 votos anulados (0,02%)

