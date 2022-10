BA: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores da Bahia definiram nas eleições deste domingo, 2, os deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. A mais votada foi Ivana Bastos, do PSD, com 118.301 votos. Ela tem 57 anos e, em 1° de janeiro de 2023, exercerá seu 4° mandato.

Veja os deputados estaduais mais votados na Bahia: