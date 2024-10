Barroso e Toffoli, relatores de ações, participam de evento patrocinado pela JBS com Wesley Batista

Já Toffoli tem em sua gaveta um pedido do grupo J&F, do qual Wesley Batista é acionista, para que o ministro estenda os efeitos de outra decisão em que anulou as provas do acordo de leniência da antiga Odebrecht, rebatizada de Novonor. O Estadão mostrou que esse pedido busca, na verdade, influenciar a disputa empresarial bilionária com a empresa Paper Excellence (PE) pelo controle da Eldorado Celulose. O magistrado já suspendeu uma multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do grupo J&F. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, que também participa do Fórum, recorreu dessa decisão.

Tofolli ainda relata uma ação na qual a Google figura como amicus curiae (amigo da Corte). O processo movido pelo Facebook pede ao STF que reconheça a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet. O trecho da lei define que o “provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro quando há descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção”. Essa é uma ação importante para as plataformas digitais, que desejam se isentar da responsabilidade pelos conteúdos que nelas circulam. O CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, participa do Fórum em Roma. Procurado, o Google diz que foi convidado participar de um dos painéis e custeou todas as despesas de seu representante (leia nota abaixo).